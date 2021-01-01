ما حقيقة إخفاء هوية صاحب «الريأكت» من «فيسبوك»؟ أثارت غضب المستخدمين..

في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشتكون من وجود بعض المشاكل المرتبطة بالإشعارات الخاصة بمنشورات الأصدقاء، إذ لم يعودوا قادرون على معرفة الأشخاص الذين تفاعلوا مع التحديثات ويظهر فقط أمامهم الأعداد؛ ليتساءلون عن الأمر إذا ما كان تحديث جديد أم عطل فني اجتاح المنصة العالمية التابعة لشركة «ميتا».
تصدر هاشتاج «أبديت الفيس بوك»
ومع تزايد المنشورات المرتبطة باختفاء هوية الأشخاص الذين يتفاعلون على المنشورات، تصدر هاشتاج «أبديت الفيس بوك»، قائمة الكلمات الأكثر تداولا عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وحمل العديد من التعليقات الساخرة والغاضبة حول ما اكتشفه المستخدمين.
وكتب حساب يحمل اسم مؤمن الريان: «أبديت الفيس الجديد مش هيخليك تعرف مين عامل ريأكت بيجيبلك العدد بس!! يعني مش هعرف مين إللي عمل لايك علي بوست هزار، إيه التهريج ده»، فيما دون حساب سهيلة سعيد: «هما راحو فين أبديت الفيس الجديد مينفعش تعرف مين عامل ريأكت بيجيبلك العدد بس.. مش هعرف اشوف الناس اللي عامله ريأكت اي التهريج اللي بيحصل ده».
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