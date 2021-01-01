طب حلوان تتيح للطلاب الراغبين فى حضور المؤتمر الإفريقي التسجيل

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أعلن اتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان، عن إتاحة فرصة لجميع طلاب الكلية الراغبين فى حضور المؤتمر الطبي الإفريقي الأول (AFRICA HEALTH EXCON) بمركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة (EIEC).



وأطلق اتحاد طلاب طب حلوان، لينك لتسجيل الطلاب الراغبين فى حضور المؤتمر والمقام خلال الفترة من من 5 إلى 7 يونيو 2022، حيث يمكن للطلاب التسجيل للحضور من خلال هذا الرابط: https://docs.google.com/.../1lNQUfRate2wRCaMkfq0KL1kVXoim...

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واشار إتحاد الطلاب أن العدد محدود للطلاب لذلك على الرغبين فى حضور المؤتمر سرعة التسجيل فى اللينك المرفق.نظمت كلية الطب جامعة حلوان ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان، بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الأستاذ الدكتور وليد السروجي عميد الكلية، حاضر بالندوة الأستاذة الدكتورة سماح ربيع أستاذ أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي بالكلية.جامعة حلوان تشارك في برنامج تدريبي عن مكافحة الفساد والحوكمةأوضح الأستاذ الدكتور وليد السروجي أن متعاطي المخدرات يتعرض للكثير من التأثيرات السلبية على صحته وجسده منها اضطرابات في القلب، وارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث انفجار الشرايين، بالإضافة إلى نوبات الصرع إذا توقف الجسم عن تعاطي المخدر فجأة، وحدوث التهابات في المخ والتي تؤدي إلى الشعور بالهلوسة وأحيانًا فقدان الذاكرة، وكذلك تليف الكبد وبالتالي زيادة نسبة السموم في الجسم، واضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الشهية مما يؤدي إلى الهزال والشعور بعدم الاتزان، و ضعف الجهاز المناعي وإجهاض الحوامل، والعيوب الخلقية للأجنة.وتضمنت الندوة تعريف الإدمان وأنواعه، والتغيرات البيولوجية بالمخ مع الإدمان، بالإضافة إلى البيئة والاستعداد الشخصي، وكذلك انتشار المخدرات بدول العالم المختلفة، وعرض الأضرار الناجمة عن الإدمان، وأزمة المراهقة، والإساءة النفسية والجسدية ، وكيفية التوقف عن التعاطي، وعرض أهداف خطة وطرق ومراحل وبيئة العلاج.