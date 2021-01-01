إعلام القاهرة تعدل مواعيد الامتحانات لجميع الفرق والشعب

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أبدى طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، رفضهم للجداول الدراسية؛ بعد أن تم طرحها عبر الصفحة الرسمية للكلية، ولذلك استمعت عميدة الكلية لطلباتهم وتم تعيل المواعيد الخاصة بالامتحانات وجاءت كالاتي :



الشعبة الإنجليزية



أصبح امتحان الفرقة الأولى أيام السبت والأثنين والأربعاء من الساعة 9 ص لـ 11 ص والفرقة الثانية أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 9 ص لـ 11 ص .

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كما أصبح امتحان الفرقة الثالثة أيام السبت والإثنين والأربعاء من الساعة 11.30 ص لـ 1.30 ظ ، بالإضافة إلى أن امتحانات الفرقة الرابعة أيام الأحد والثلاثاء والخميس من11.30 ص لـ 1.30 ظ .وفى نفس السياق ، تم تعديل مواعيد الامتحانات برنامج الإعلام الرقمي ليصبح امتحان الفرقة الأولى أيام السبت والأثنين والأربعاء من الساعة 9 ص لـ 11 ص .كما تم تعديل مواعيد الامتحانات الشعبة العربي كالاتى :و الجدير بالذكر ، كانت قد كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، موقف جداول الامتحانات للفصل الدراسى الثانى بعد اعتراض الطلاب عليها .وقالت الدكتورة هويدا مصطفى خلال تصريح لصدى البلد ، قمنا بعرض الجدول على الطلاب واتحاد الطلبة تواصلوا مع الطلاب، مؤكدة ان الكلية قامت باتخاذ كل التعديلات المقترحة وتم التعديل وفق طلباتهم بقدر الإمكان.و تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين بعنوان "تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤية مستقبلية للإصلاح والتطوير"، خلال يومي 29 و 30 مايو الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وتبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام ورئيسة المؤتمر، والدكتورة وسام نصر أمينة عام المؤتمر ووكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومى ووزير التخطيط والتعاون الدولى سابقا،والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الإعلام يُمثل آلية فعالة في تحقيق التنمية المستدامة وإحداث التغيير داخل المجتمعات وتطويرها، وأداة للتواصل بين صناع القرار والمواطنين، ويلعب دورًا جوهريًا في عرض الحقائق والمعلومات الخاصة بخطط ومبادرات التنمية في مختلف المجالات والتوعية بها ودعمها ومساندتها والتسويق لها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واستحداث إمكانات وفرص جديدة للارتقاء في سلم التنمية، مؤكدًا ضرورة مواكبة الإعلام لمشروعات التنمية والقيام بدور الشريك في تنمية المجتمعات، وتعزيز دورها في كسب تحدي التنمية المستدامة، والتعرف على التحديات التي قد تواجه الإعلام العربي على مختلف المستويات لمعالجتها والتغلب عليها.