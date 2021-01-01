رئيس لجنة يحاول تسريب امتحان الدراسات بالشرقية وخطأ يكشفه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من إحباط محاولة تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية الذي اداه طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم الخميس، في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.
أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ان البداية كانت بتلقي غرفة عمليات المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية والخاصة بمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية التي انتهت فاعلياتها اليوم بعد امتحاني الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية؛ معلومات بمحاولة تسريب امتحان مادة الدراسات عبر تطبيقات الهاتف المحمول "تليجرام".
وبتقنين الإجراءات، تم التوصل لمرتكب الواقعة، وهو رئيس لجنة مدرسة عبد الصمد عشماوي بادارة فاقوس التعليمية، والذي يعمل مدير مدرسة بإدارة الحسينية التعليمية، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي تمكنت من توقيفه والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
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