رئيس لجنة يحاول تسريب امتحان الدراسات بالشرقية وخطأ يكشفه



تسريب امتحان الدراسات بالشرقية تسريب امتحان الدراسات بالشرقية



تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من إحباط محاولة تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية الذي اداه طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم الخميس، في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.



أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ان البداية كانت بتلقي غرفة عمليات المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية والخاصة بمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية التي انتهت فاعلياتها اليوم بعد امتحاني الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية؛ معلومات بمحاولة تسريب امتحان مادة الدراسات عبر تطبيقات الهاتف المحمول "تليجرام".



وبتقنين الإجراءات، تم التوصل لمرتكب الواقعة، وهو رئيس لجنة مدرسة عبد الصمد عشماوي بادارة فاقوس التعليمية، والذي يعمل مدير مدرسة بإدارة الحسينية التعليمية، وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي تمكنت من توقيفه والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

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أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية الي أنهم تمكنوا من إحباط محاولة التسريب قبل أن يتم الاستفادة منها من قبل الطلاب، لافتا إلى أن رئيس اللجنة صور ورقة الأسئلة بعد بداية الامتحان بدقيقة واحدة، وارسلها لطالبة "قريبة له" تؤدي الامتحان في لجنة أخرى، وذلك عبر تطبيق التليجرام.وأشار إلى يقظة مسؤولي غرفة العمليات المكلفة بمتابعة أعمال الامتحانات، وذلك بفحص صورة الورقة المسربة؛ حيث تبين إنها مصورة على مكتب رئيس اللجنة وتحتها زجاج المكتب مسجل تحته رقم تليفون أحد الاداريين بالمدرسة، فتم التواصل معه ومعرفة بيانات اللجنة، ومن ثم تم إبلاغ الجهات الأمنية، مؤكدا أن الامتحانات مرت بسلام دون حدوث ما يعكر صفو الطلاب أو العملية الامتحانية.