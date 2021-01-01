لغز اختلاس مليوني جنيه من أموال هيئة التأمين الاجتماعي

حصل القاهرة 24 على أقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية المتهم فيها مسؤولون بارزون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باختلاس مبلغ مالي قدره نحو 2مليون جنيه من جهة عملهم، وتزوير أوراق للتغطية على هذه المبالغ التي تم اختلاسها.
وأقر أيمن مصيلحي أحمد - 55 سنة - مدير مكتب مقاولات شرق القاهرة، أنه كُلف من جهة عمله بترأس أعمال لجنة لفحص متحصلات مكتب التأمينات محل عمل المتهمين.
نهب أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
وأضاف أن أعمال اللجنة انتهت إلى قيام المتهمين بإصدار 59 إيصال خزينة لعدد من أصحاب شركات المقاولات تمكنهم من أداء عملهم واستخراج شهادات مقاولات تفيد سدادهم الاشتراكات التأمينية المستحقة عليهم، وأنهم استخدموا في ذلك قسائم إيداع سبق إصدارها لعمليات أخرى أودعت اشتراكاتها التأمينية بحساب جهة عملهما، وتمكنا بتلك الوسيلة من اختلاس مبلغ مالي قدره نحو 2مليون جنيه، قيمة إيصالات الخزينة المكررة.
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