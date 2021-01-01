لغز اختلاس مليوني جنيه من أموال هيئة التأمين الاجتماعي

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صورة الخبر: هيئة التأمين الاجتماعي
هيئة التأمين الاجتماعي


حصل القاهرة 24 على أقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية المتهم فيها مسؤولون بارزون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باختلاس مبلغ مالي قدره نحو 2مليون جنيه من جهة عملهم، وتزوير أوراق للتغطية على هذه المبالغ التي تم اختلاسها.
وأقر أيمن مصيلحي أحمد - 55 سنة - مدير مكتب مقاولات شرق القاهرة، أنه كُلف من جهة عمله بترأس أعمال لجنة لفحص متحصلات مكتب التأمينات محل عمل المتهمين.

نهب أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي


وأضاف أن أعمال اللجنة انتهت إلى قيام المتهمين بإصدار 59 إيصال خزينة لعدد من أصحاب شركات المقاولات تمكنهم من أداء عملهم واستخراج شهادات مقاولات تفيد سدادهم الاشتراكات التأمينية المستحقة عليهم، وأنهم استخدموا في ذلك قسائم إيداع سبق إصدارها لعمليات أخرى أودعت اشتراكاتها التأمينية بحساب جهة عملهما، وتمكنا بتلك الوسيلة من اختلاس مبلغ مالي قدره نحو 2مليون جنيه، قيمة إيصالات الخزينة المكررة.

المتهمان في القضية هما، "أحمد فاروق منصور - 46 سنة - رئيس خزينة مكتب مقاولات شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد أحمد إبراهيم - 31 سنة - محصل خزينة مكتب مقاولات شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنهما بصفتهما موظفين عموميين ومن مأموري التحصيل "مسؤولا خزينة مكتب مقاولات شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي"، اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما.

وكان ذلك بأن اختلسا مبلغ نحو 2مليون جنيه والمسلم إليهما من المخاطبين بسداد الاشتراكات التأمينية لتوريده لخزينة جهة عملهما، فاحتبساه لنفسيهما بنية التملك.
وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة أخرى وهي تزوير 59 إيصال سداد اشتراكات تأمينية بمكتب مقاولات شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حال كونهما المختصين بتحريرهم، وذلك للتغطية على المبالغ المالية التي قاموا بالاستيلاء عليها.

المصدر: القاهرة 24

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