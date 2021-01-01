شروط يجب توافرها للدفاع عن النفس .. بعد إخلاء سبيل الفتاة الصومالية



إخلاء سبيل الفتاة الصومالية إخلاء سبيل الفتاة الصومالية



كشفت المحامية دينا المقدم، تفاصيل واقعة مقتل سائق توك توك على يد فتاة صومالية دفاعا عن نفسها، بعد محاولته اغتصابها، وإخلاء النيابة العامة سبيلها على ذمة التحقيق.



قضية الفتاة الصومالية



وقالت دينا المقدم، خلال تصريحات تلفزيونية لها، إن قضية الفتاة الصومالية مشابهة لقضية فتاة العياط، والتي نجحت هي الأخرى في قتل سائق حاول اغتصابها.

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وأكدت دينا المقدم، أن هناك شروط يجب توافرها في الدفاع الشرعي عن النفس، أولها أن يكون في مكان صعب الوصول فيه إلى مساعدة الشرطة أو أي شخص آخر، وثانيا أن يكون الطرف الآخر معه سلاح يهدد حياة الضحية، ويضعها في موضع الخطر الجسيم، وثالثا أن يكون هناك حالة من العجز في الدفاع عن النفس.دفاعا عن النفسوأضافت: الفتاة الصومالية فعلا كانت في الصحراء وهو مكان صعب الاستغاثة فيه، والشاب حاول اغتصاب الفتاة كرها تحت تهديد السلاح، والفتاة بالفعل في حالة دفاع عن النفس، وبدون تلك الشروط ليس من حقها أن تقتل دفاعا عن النفس.ولفتت دينا المقدم، إلى أن النيابة أفرجت عن الفتاة لأنها طفلة، وهذا لا يعني البراءة، لأن النيابة من الممكن أن تطلبها للتحقيق في أي وقت.وأكدت أن المخدرات تلعب دور كبير في هذا النوع من الجرائم، ويجب أن يكون هناك تفتيش عن المخدرات، وحالات التعاطي بشكل حاسم ومستمر وليس لفترة مؤقتة.ووجهت دينا المقدم رسالة للشباب قائلة: لازم تعرف إن في قانون رادع بيحاسبك، ومش هنقول اعتبرها أختك أو زوجتك أو أمك لا في قانون هيحاسبك لو ارتكبت جريمة.