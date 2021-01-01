ميدو يحذر إيهاب جلال من اتفاقه مع الأهلي

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كشف أحمد حسام ميدو اتفاق الأهلي مع إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الوطني بشأن لاعبي الأهلي الدوليين خلال لقاء إيسترن كومباني الذي تم الإعلان عن تأجيله.



قال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "هناك اتفاق بين الأهلي وإيهاب جلال مدرب المنتخب لاستبعاد بعض الدوليين من لاعبي الأهلي من ودية كوريا الجنوبية أو أيا كان المنافس الخاص بمصر في اللقاء الودي".





وواصل حديثه قائلا: "هناك اتصالات بين سيد عبد الحفيظ وإيهاب جلال، بالوصول لحل وسط، بأن بعض اللاعبين يتم الاستعانة بهم من الأهلي، أو الاستبعاد لمنح الفرصة لبعض لاعبي الأهلي الدوليين للمشاركة في لقاء إيسترن كومباني بالدوري بعد تأجيله"

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ميدو يحذر إيهاب جلال: ابعد عن تدعيم الأهلي في الدوري.. ومهمتك الوطنية أهموانتقد أحمد حسام ميدو، الاتفاق بين الأهلي وإيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، بشأن ترك لاعبي الأهلي الدوليين لخوض مواجهة إيسترن كومباني في الدوري.قال ميدو في تصريحاته التلفزيونية: "أوجه التحية لرابطة أندية الدوري الممتاز على الموافقة على تأجيل لقاء الأهلي وإيسترن كومباني"، وأضاف: "وأوجه التحية أيضا لمسؤولي إيسترن كومباني على عدم ممانعتهم لتأجيل لقاء الأهلي".وختم حديثه قائلا: "إذا تم الاتفاق بين الأهلي وإيهاب جلال على ترك بعض لاعبي الأهلي الدوليين لخوض مواجهة إيسترن كومباني، وقتها سيكون إيهاب جلال يدعم الأهلي في الدوري المحلي، وهذا سيكون خطأ، لابد أن يكون هناك عدل، وإذا وافق إيهاب جلال على طلب الأهلي، فإن إيهاب جلال سيكون داعما للأهلي في الدوري، مهمتك الوطنية أهم من أي فريق في مصر".