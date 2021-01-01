الأزهر للفتوى يجيب .. هل تصح صلاة الفجر بعد شروق الشمس؟

رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد إليه من أحد الأشخاص، جاء في سطوره: أنام عن صلاة الفجر، فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل علي إثم؟
وكتب الأزهر ؛ أن الإسلام قد أمر بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة لها؛ مشيرًا إلى قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}.
وأضاف مركز الأزهر للفتوى، أن الأمر يتأكد بالحرص على أداء صلاة الفجر في وقتها، قبل شروق الشمس؛ حيث يغفل عنها كثير من المصلين، ولما تحتاج إليه من مجاهدة النفس، ومغالبة النوم؛ منوهًا بأن هذا هو السبب في عظم فضل صلاة الفجر عند الله تعالى؛ لافتا إلى قول سيدنا رسول الله ?: «مَن صَلَّى الصُّبْحَ فَهو في ذِمَّةِ اللهِ».
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