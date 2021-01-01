الأزهر للفتوى يجيب .. هل تصح صلاة الفجر بعد شروق الشمس؟



الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية



رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد إليه من أحد الأشخاص، جاء في سطوره: أنام عن صلاة الفجر، فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل علي إثم؟



وكتب الأزهر ؛ أن الإسلام قد أمر بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة لها؛ مشيرًا إلى قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}.



وأضاف مركز الأزهر للفتوى، أن الأمر يتأكد بالحرص على أداء صلاة الفجر في وقتها، قبل شروق الشمس؛ حيث يغفل عنها كثير من المصلين، ولما تحتاج إليه من مجاهدة النفس، ومغالبة النوم؛ منوهًا بأن هذا هو السبب في عظم فضل صلاة الفجر عند الله تعالى؛ لافتا إلى قول سيدنا رسول الله ?: «مَن صَلَّى الصُّبْحَ فَهو في ذِمَّةِ اللهِ».

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وأشار العالمي للفتوى الالكترونية، في هذه المناسبة كذلك،ردًا على السؤال السابق، إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».الإفتاء: صلاة الضحى لا تجزئ عن صلاة الفجرفيما ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، يقول السائل فيه، هل يجوز التأخر عن صلاة الفجر؟ وهل صلاة الضحى تُجزأ عن صلاة الفجر؟وأوضحت دار الإفتاء من خلال بث مباشر لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن صلاة الضحى من النوافل التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على آدائها، مشيرة إلى أنه إذا تأخر الفرد عن أداء فريضة الفجر، فاستيقظ وقت طلوع الشمس، فله أن يصلي الصبح بدلًا عن الفجر ركعتان.