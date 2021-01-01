مكونات من مطبخك .. العلاجات المنزلية لـ ألم الركبة



العلاجات المنزلية لـ ألم الركبة العلاجات المنزلية لـ ألم الركبة



آلام الركبة مشكلة طبية متكررة تأتي نتيجة التآكل المستمر في مفصل الركبة، يمكن أن يتأثر جميع الأشخاص الأكبر سنًا والشباب والأطفال.



قد تواجه أعراضًا مثل تصلب الركبة ، وتورم واضح ، واحمرار ، وخدر في الطرف المصاب ، وصعوبة في المشي أو الوقوف بالإضافة إلى الشعور بعدم الراحة، وأثناء الشعور بالألم ، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو اللجوء إلى المسكنات ولكن قبل أن تذهب إلى أي طبيب أو متجر طبي وتبدأ في تناول الأدوية ، فكر في العلاجات الطبيعية.



وفيما يلي نعرض لكيفية علاج آلام الركبة في المنزل باستخدام العلاجات المنزلية الطبيعية

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تساعد وظيفة القلوية لخل التفاح في إزالة المعادن المتراكمة والسموم الضارة من مفصل الركبة.كما أنه يساعد في تقليل الانزعاج وتحسين الحركة.في كوبين من الماء الدافئ ، اخلطي ملعقتين صغيرتين من خل التفاح.اشرب هذا المنشط كل يوم حتى تشعر بالارتياح.الزنجبيل: سواء كان انزعاج ركبتك ناتجًا عن التهاب المفاصل أو إجهاد العضلات أو الإصابة ، فإن الزنجبيل يعد مسكنًا رائعًا للألم. خصائصه المضادة للالتهابات مسؤولة عن فعاليته. يمكن أن يساعد الزنجبيل في علاج كل من تورم وألم الركبة.سحق قطعة صغيرة من جذر الزنجبيل ، اغليها لمدة 10 دقائق بكوب من الماء. يصفى ويضاف العسل وعصير الليمون حسب الرغبة. اشرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من شاي الزنجبيل كل يوم حتى يهدأ الانزعاج.زيت الخردل: تدليك معتدل للركبة الملتهبة بزيت الخردل الساخن ، وفقًا للأيورفيدا ، يقلل الالتهاب ويزيد الدورة الدموية ويخفف الألم. أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت الخردل ، أضيفي فص ثوم مفروم حتى يتحول لونه إلى البني. تبرد وتطبق الزيت. قم بتدليكه على ركبتك المؤلمة بالزيت الفاتر في حركات دائرية. افعل ذلك مرتين في الأسبوع وسترى بالتأكيد أفضل النتائج.الكركم: الكركم هو مادة كيميائية مضادة للميكروبات تحتوي على الكركمين ، وهو مكون مضاد للالتهابات يساعد في تخفيف الآلام. 1 ملعقة صغيرة مسحوق كركم + 1 ملعقة صغيرة ماء.يجب وضع العجينة على المنطقة المصابة.لتحقيق النتائج المرجوة ، كرر الطريقة مرتين يوميًا.زيت الكافور: يحسن هذا الزيت الدورة الدموية ويخفف التوتر والالتهابات في المفاصل.أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الكافور في كوب من زيت جوز الهند المغلي.ومع ذلك ، تأكد من أن الزيت لا يغلي. اتركيه ليبرد قبل تدليك ركبتيك وضعيه مرتين في اليوم لتحقيق الفوائد المرجوة.