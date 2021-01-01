بمذاق مميز .. عمل الفول بالطماطم والكمون

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الفول بالطماطم والكمون


الفول بالطماطم من أشهر الأكلات التى يحبها المصريون سواء على مائدة الإفطار ومائدة العشاء وقيمتها الذغائية كبيرة جدا .

نقدم لكم طريقة عمل الفول بالطماطم والكمون بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقاديرالفول بالطماطم والكمون:

2 ملعقة سمن بلدي أو زبدة

علبة فول

ملعقة صلصة

تومة مهروسة مع كمون
2 طماطم مهروسة

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل الفول بالطماطم والكمون

في وعاء على نار هادئة ضعي فول واهرسيه بالشوكة ثم شوحى الثوم المهروس في وعاء آخر على النار مع السمن الى ان يصبح لونه ذهبي.
ضعي على الفول ملعقة الصلصة ثم التوابل كلها ثم الطماطم المهروسة ثم ملعقة خل وقلبيهم جيدا.
بعد التسبيك ضعي عليهم الفول المهروس مع التقليب المستمر لمدة دقيقة ثم ضعي عليه ملعقة سمن بلدي على الوجه واطفي النار ويقدم الفول بالطماطم مع العيش البلدي.

المصدر: elbalad

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