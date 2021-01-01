بمذاق مميز .. عمل الفول بالطماطم والكمون



الفول بالطماطم والكمون الفول بالطماطم والكمون



الفول بالطماطم من أشهر الأكلات التى يحبها المصريون سواء على مائدة الإفطار ومائدة العشاء وقيمتها الذغائية كبيرة جدا .



نقدم لكم طريقة عمل الفول بالطماطم والكمون بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقاديرالفول بالطماطم والكمون:

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2 ملعقة سمن بلدي أو زبدةعلبة فولملعقة صلصةتومة مهروسة مع كمون2 طماطم مهروسةملحفلفل أسودطريقة عمل الفول بالطماطم والكمونفي وعاء على نار هادئة ضعي فول واهرسيه بالشوكة ثم شوحى الثوم المهروس في وعاء آخر على النار مع السمن الى ان يصبح لونه ذهبي.ضعي على الفول ملعقة الصلصة ثم التوابل كلها ثم الطماطم المهروسة ثم ملعقة خل وقلبيهم جيدا.بعد التسبيك ضعي عليهم الفول المهروس مع التقليب المستمر لمدة دقيقة ثم ضعي عليه ملعقة سمن بلدي على الوجه واطفي النار ويقدم الفول بالطماطم مع العيش البلدي.