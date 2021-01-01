وصفات لتصفية الوجه من الشوائب



لتصفية الوجه من الشوائب لتصفية الوجه من الشوائب



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،بعض الوصفات لتصفية الوجهمن الشوائب والزيوت.



بعض الوصفات لتصفية الوجه من الشوائب والحبوب.



·الموز ..

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يُستخدم الموز كقناعٍ طبيعي للوجه، حيث يحمل خواص مرطبة للبشرة ويجعلها اكثر ليونةً، كما يعمل بمثابة بوتوكس لتسمين الوجه ويُمكناستخدامه من خلال هرس ثمرة من الموز الطازج متوسطة الحجم، ومن ثم توزيعها على الوجه والرقبة وتركها لمدة تتراوح ما بين عشرة إلىعشرين دقيقة، ومن ثم غسل الوجه بالماء البارد. كما يُمكن عمل قناع من الموز وذلك حسب الطريقة الآتية:المكونات ربع كوب من اللبن العادي. ملعقتان كبيرتان من العسل. ثمرة من الموز متوسطة الحجم.الطريقة: تُخلط جميع المكونات وتوزع على الوجه، وبنفس الطريقة السابقة تُترك على الوجه لمدة من الوقت ومن ثم يُغسل الوجه بالماء البارد.· الشوفان ..يُمكن القيام بعمل قناع مكوّن من الشوفان إلى جانب مكونات أخرى لعمل وصفة تقوم بتصفية الوجه، وذلك باتباع الطريقة الآتية:المكونات نصف كوب من الماء الساخن. ثلث كوب من الشوفان. ملعقتان كبيرتان من اللبن العادي. ملعقتان كبيرتان من العسل. بيضة صغيرةالحجم.الطريقة: يوضع الشوفان في الماء الساخن لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق. تُضاف باقي المكونات إلى الشوفان، ومن ثم تُوزع طبقة رقيقة منالخليط على الوجه. يُترك القناع لمدة تتراوح ما بين 10-15 دقيقة، ومن ثم يُغسل الوجه بالماء الدافئ.· البيض ..يتم أخذ بيضة وفصل الصفار عن البياض فإن كانت البشرة من النوع الجاف، يُؤخذ الصفار ويتم خفقه ومن ثم توزيعه على الوجه، ويُتركلمدة نصف ساعة قبل غسل الوجه، أما للبشرة الدهنية يتم استخدام بياض البيض ويُمكن إضافة القليل من عصير الليمون والعسل، وبنفسالطريقة يُترك لمدة نصف ساعة قبل الغسل.·الدقيق ..يُناسب الدقيق البشرة الدهنية بشكلٍ خاص، وبحسب الخبراء فإن من أكثر العوامل المُسببة لتكوُّنالدهون على الوجه هو الإجهاد، الذي يجعل الجسم يُنتج هرمون الإندروجين مما يُسبب الزيوت على البشرة.ولتحضير قناع الدقيق لتصفية الوجه يتم اتباع الآتي:المكونات أربع ملاعق كبيرة من دقيق القمح الكامل. ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب. ملعقة كبيرة من ماء الورد. ملعقتان كبيرتان من العسل.الطريقة: يُغلى الحليب ومن ثم يُضاف إليه ماء الورد والعسل. يُضاف الدقيق إلى الخليط السابق لتكوين عجينة. تُترك العجينة حتى تبردقليلاً، ثُم تُؤخذ قطعة سميكة لفردها على الوجه والرقبة وتوزيع الخليط بالتساوي على كامل الوجه. تُترك الخلطة على الوجه حتى تجف ثُميُغسل الوجه بالماء.