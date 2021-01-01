أكل صحي للتخلص من الوزن الزائد



للتخلص من الوزن الزائد للتخلص من الوزن الزائد



جدول أكل صحي للرجيم من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بهدف التخلص من الوزن الزائد و الحصول على قوام رشيق و صحي أيضا و التخلص من العادات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلي السمنة.







يوفر جدول أكل صحي للرجيم للجسم العناصر الغذائية التي يحتاجها كل يوم مع الحفاظ على هدفك اليومي من السعرات الحرارية لفقدان الوزن، سيعمل جدول الأكل الصحي أيضًا على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والحالات الصحية الأخرى، وفقا لما نشره موقع nhlbi .

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جدول الأكل الصحي:يركز على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسمتشمل اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والفول والبيض والمكسراتيحد من الدهون المشبعة والمتحولة والصوديوم والسكريات المضافةسعرات حراريهلإنقاص الوزن ، يحتاج معظم الأشخاص إلى تقليل عدد السعرات الحرارية التي يحصلون عليها من الأطعمة والمشروبات (الطاقة في) وزيادة نشاطهم البدني (الطاقة خارج).لفقدان الوزن من 1 - 1 رطل في الأسبوع ، يجب تقليل المدخول اليومي بمقدار 500 إلى 750 سعرة حرارية. على العموم:خطط الأكل التي تحتوي على 1200-1500 سعر حراري كل يوم ستساعد معظم النساء على إنقاص الوزن بأمان.خطط الأكل التي تحتوي على 1500 - 1800 سعر حراري كل يوم مناسبة للرجال والنساء الذين يزنون أكثر أو الذين يمارسون الرياضة بانتظام.يجب عدم استخدام الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية للغاية والتي تقل عن 800 سعر حراري في اليوم ما لم تتم مراقبتك من قبل طبيبك.التخلص من الوزن الزائد و الحصول على القوام المثالي و الرشيق ليس أمرا سهلا ولكن يتطلب منك للتخلص من السمنة الإستمرارية و البداية بشكل صحي و سليم حتى لا تتعرض لبعض المخاطر الصحية.فيمكنك بدلًا من تناول وجبات كبيرة ، فكر في فوائد الحفاظ على مستويات الطاقة لديك بمعدل ثابت على مدار اليوم، من خلال جدول أكل صحي للرجيم ، وبناء نظام غذائي صحي ، يمكنك تحقيق أقصى قدر من صحة الجهاز الهضمي مع منع تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2 والسمنة.أفضل جدول أكل صحي للرجيمفي غضون ساعة واحدة من الاستيقاظ ، يكون الجسم قد عالج جميع العناصر الغذائية أثناء النوم وأصبح جاهزًا لبناء الطاقة، اختر خيارات عالية البروتين والسكر والكربوهيدرات لتوفير طاقة تدوم طويلاً دون الانهيار في منتصف الصباح، وفقا لموقع chear.ucsd.edu.بعد حوالي 3 ساعات ، يجب أن تبقيك وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية نشيطًا حتى الغداء.في حوالي الساعة 12 ظهرًا ، أي بعد حوالي 5 ساعات من تناول وجبة الإفطار ، سيحتاج جسمك إلى دفعة أكبر للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك، هنا يجب أن تركز على البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج أو السمك مع الكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية والألياف.عندما تبدأ في الشعور بالتذمر في فترة ما بعد الظهيرة ، بعد حوالي 3 ساعات من الغداء ، توجه مرة أخرى لتناول وجبة خفيفة ومنخفضة السعرات الحرارية.أخيرًا ، قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل ، يجب أن تحتوي وجبتك على البروتين والكربوهيدرات المعقدة والفواكه والخضروات.الهدف هو تناول الطعام كل 3 إلى 4 ساعات من أجل الحفاظ على ثبات نسبة السكر في الدم ولكي تتمكن معدتك من الهضم على النحو الأمثل، يمكن أن يساعد ضبط هذا الجدول الزمني باستمرار على مدار أيام في الحد من الإفراط في تناول الطعام الذي يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ أو عسر الهضم. بشكل عام ، ستساعدك جدولة ماذا ومتى تأكل في الحفاظ على نظام غذائي متوازن وإنشاء مصدر طاقة أكثر استقرارًا ، حيث سيتم تشغيل التمثيل الغذائي الخاص بك عند المستويات المثلى طوال اليوم.الهدف هو تناول الطعام كل 3 إلى 4 ساعات من أجل الحفاظ على ثبات نسبة السكر في الدم ولكي تتمكن معدتك من الهضم على النحو الأمثل، يمكن أن يساعد ضبط هذا الجدول الزمني باستمرار على مدار أيام في الحد من الإفراط في تناول الطعام الذي يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ أو عسر الهضم. بشكل عام ، ستساعدك جدولة ماذا ومتى تأكل في الحفاظ على نظام غذائي متوازن وإنشاء مصدر طاقة أكثر استقرارًا ، حيث سيتم تشغيل التمثيل الغذائي الخاص بك عند المستويات المثلى طوال اليوم.جدول أكل صحي للرجيم7 صباحًا الإفطار دقيق الشوفان مع الفاكهة الطازجة أو الأومليت مع السبانخ9:30 صباحًا وجبة خفيفة شرائح التفاح أو الزبادي قليل الدسم (غير محلى)الساعة 12 ظهرًا غداء السلمون مع الأرز البني والبروكلي3 مساءً سناك مكسرات غير مملحة6 مساءً عشاء صدور الدجاج مع نودلز الحبوب الكاملة ، مكعبات الطماطم والسبانخالنظام الغذائي ونمط الحياة الصحي هما أفضل أسلحة للوقاية من أمراض القلب، في الواقع يمكن أن يساعد دمج الأطعمة الصحية للقلب وممارسة الرياضة بشكل أكبر والحفاظ على وزن صحي وعدم التدخين في تقليل الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50 في المائة، مع خطة الوجبة البسيطة هذه التي تبلغ 1200 سعرة حرارية ، ستحمي قلبك وتفقد 1 إلى 2 رطل أسبوعيًا في هذه العملية.تتميز الوجبات والوجبات الخفيفة في خطة النظام الغذائي هذه بأطعمة صحية للقلب موصى بها لنظام غذائي للقلب ، مثل الفواكه الغنية بالألياف والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون مثل زيت الزيتون والأفوكادو.يتم الاحتفاظ بالدهون المشبعة والسكريات المضافة والصوديوم (العناصر الغذائية التي يمكن أن تضر قلبك بكميات كبيرة) عند الحد الأدنى وبدلاً من ذلك ، يتم تتبيل الأطباق بالكثير من الأعشاب والتوابل للحفاظ على نكهة الطعام، مع خطة الوجبات البسيطة هذه ، ستحصل على وجبات صحية طوال الأسبوع ، وفقا لموقع eatingwell.قم بإعداد سلطة السبانخ والفراولة للوجبات الجاهزة لتناول طعام الغداء في الأيام من 2 إلى 5. قم بتخزين السلطة في حاوية محكمة الغلق والتتبيلة بشكل منفصل في حاوية صغيرة.-اليوم 1سمك السلمون المشوي مع صلصة الفلفل الأخضرالإفطار (271 سعرة حرارية)حصة واحدة من توست الأفوكادو بالبيضصباحا. سناك (84 سعرة حرارية)1 كوب توت أزرقالغداء (374 سعرة حرارية)حصة واحدة من شوربة ناتشو بالفاصوليا السوداءمساءً. سناك (62 سعرة حرارية)1 برتقالة متوسطةالعشاء (457 سعرة حرارية)1 حصة سلمون مع صلصة الفلفل الأخضر1 كوب فاصوليا خضراء مطبوخة على البخار1 بطاطا حمراء متوسطة مخبوزة ، مع 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون ، 1 ملعقة كبيرة زبادي يوناني عادي مع قليل من الفلفل.الإجماليات اليومية: 1224 سعرة حرارية ، 60 جرام بروتين ، 142 جرام كربوهيدرات ، 28 جرام ألياف ، 52 جرام دهون ، 11 جرام مشبع. دهون ، 828 مجم صوديوم-اليوم الثانيالإفطار 265 سعرة حراريةكوب حبوب النخالةكوب حليب خالي الدسمربع كوب توت بريصباحا. سناك (95 سعرة حرارية)1 تفاحة متوسطةالغداء (374 سعرة حرارية)حصة واحدة من سلطة السبانخ والفراولةمساءً. سناك (62 سعرة حرارية)1 برتقال متوسطالعشاء (429 سعرة حرارية)يقدم الجمبري المشويالإجماليات اليومية: 1225 سعرة حرارية ، 75 جرام بروتين ، 148 جرام كربوهيدرات ، 39 جرام ألياف ، 50 جرام دهون ، 9 جرام مشبع. دهون ، 1،363 مجم صوديوميوم 3الإفطار (297 سعرة حرارية)1 كوب زبادي يوناني عادي غير دسم3/4 كوب توت أزرق1 1/2 ملعقة كبيرة شرائح اللوز2 ملعقة صغيرة عسلصباحا سناك (64 سعرة حرارية)1 كوب توت بريالغداء (374 سعرة حرارية)حصة واحدة من سلطة السبانخ والفراولةمساءً. سناك (62 سعرة حرارية)1 برتقالة متوسطةالعشاء (416 سعرة حرارية)حصة واحدة من البطاطا الحلوة بالكاري وشوربة الفول السودانيشريحة واحدة من خبز القمح الكامل محمصالإجماليات اليومية: 1212 سعرة حرارية ، 70 جرام بروتين ، 132 جرام كربوهيدرات ، 30 جرام ألياف ، 51 جرام دهون ، 9 جرام مشبع. دهون ، 1332 مجم صوديوماليوم الرابعالإفطار 265 سعرة حرارية3/4 كوب حبوب النخالة3/4 كوب حليب خالي الدسم1/2 كوب من العنب البريصباحا. سناك (95 سعرة حرارية)1 تفاحة متوسطةالغداء (374 سعرة حرارية)حصة واحدة من سلطة السبانخ والفراولةمساءً. سناك (62 سعرة حرارية)1 برتقالة متوسطةالعشاء (427 سعرة حرارية)حصة واحدة من سمك مع صلصة كريمة الطماطم3/4 كوب أرز بني مطبوخ1 كوب بروكلي مطهو على البخارالإجماليات اليومية: 1،223 سعرة حرارية ، 67 جرام بروتين ، 170 جرام كربوهيدرات ، 38 جرام ألياف ، 39 جرام دهون ، 9 جرام مشبع. دهون ، 1،284 مجم صوديوميوم 5الفطور (333 سعرة حرارية)1/2 كوب شوفان مطبوخ في كوب حليب1 كوب توت برييُطهى الشوفان ويُضاف إليه التوت ورشة من القرفة.صباحا. سناك (102 سعرة حرارية)1 حبة متوسطة الحجم من الفليفلة الحلوة مقطعة إلى شرائح3 ملاعق كبيرة الحمصالغداء (374 سعرة حرارية)حصة واحدة من سلطة السبانخ والفراولةمساءً. سناك (84 سعرة حرارية)1 كوب توت أزرقالعشاء (304 سعرة حرارية)1 و 1/4 كوب دجاج و قرنبيط مقلي "أرز"الإجماليات اليومية: 1198 سعرًا حراريًا ، 77 جرامًا من البروتين ، 120 جرامًا من الكربوهيدرات ، 30 جرامًا من الألياف ، 48 جرامًا من الدهون ، 9 جرامًا من الدهون. دهون ، 1405 مجم صوديوم.اليوم السادسالإفطار (328 سعرة حرارية)1 كوب حبوب النخالة1 كوب حليب خالي الدسم1 كوب توت أزرقصباحا. سناك (62 سعرة حرارية)1 برتقالة متوسطةالغداء (296 سعرة حرارية)تونة وفاصوليا بيضاء وسلطة شبتمساءً. سناك (64 سعرة حرارية)1 كوب توت بريالعشاء (457 سعرة حرارية)توست و جبنةالإجماليات اليومية: 1206 سعرات حرارية ، 55 جرام بروتين ، 187 جرام كربوهيدرات ، 55 جرام ألياف ، 39 جرام دهون ، 8 جرام مشبع. دهون ، 1،203 مجم صوديوم.اليوم السابعالإفطار (323 سعرة حرارية)زبدة الفول السوداني1 برتقالة متوسطةصباحا. سناك (199 سعرة حرارية)8 أنصاف جوز مجفف1 تفاحة متوسطةالغداء (415 سعرة حرارية)قرنبيط دجاج بالكاريربع كوب أرز بني مطبوخمساءً. سناك (132 سعرة حرارية)تفاحنصف كوب توتالعشاء (448 سعرة حرارية)حصة واحدة من شوربة الحمص2 كوب خضار مشكلة1/4 أفوكادو مقطع شرائحالإجماليات اليومية: 1518 سعرة حرارية ، 59 جم بروتين ، 66 جم دهون ، 12 جم دهون مشبعة ، 189 جم كربوهيدرات ، 39 جم ألياف ، 1465 مجم صوديوم