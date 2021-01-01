علامات مبكرة تنذر بارتفاع ضغط الدم



ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم





ارتفاع ضغط الدم مسؤول عن غالبية الوفيات المبكرة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) .



ويعاني 1.28 مليار من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30-79 عامًا في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم و 46 ? من البالغين ليسوا على علم بهذه الحالة.

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ارتفاع ضغط الدم سبب رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، إنها الحالة التي تكون فيها القوة المؤثرة عن طريق تدوير الدم على جدران شرايين الجسم عالية جدًا.ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن حدوث ارتفاع ضغط الدم أكثر انتشارًا في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.من أكثر الطرق فعالية لوقف تدهور حالة ارتفاع ضغط الدم هو التعرف على الأعراض مبكرًا وبدء العلاج الطبي.ارتفاع ضغط الدم ليس مميتًا دائمًا، يمكن إدارتها والسيطرة عليها، يقول سجل منظمة الصحة العالمية أن أقل من نصف البالغين (42?) المصابين بارتفاع ضغط الدم يتم تشخيصهم وعلاجهم وحوالي 1 من كل 5 بالغين (21?) يعانون من ارتفاع ضغط الدم تحت السيطرة.علامات تنذر بـ ارتفاع ضغط الدم-صداع شديد غير مبرربينما يرتبط الصداع بعدد من المشكلات الصحية الرئيسية والثانوية، في حالة ارتفاع ضغط الدم ، يصبح الصداع مؤلمًا للغاية.يشبه صداع ارتفاع ضغط الدم إحساسًا بالنبض على الرأس بالكامل، يحدث هذا الصداع في الغالب في الصباح الباكر.قال خبراء الصحة إن ارتفاع ضغط الدم الشديد يؤدي إلى حالة تسمى ارتفاع ضغط الدم الخبيث.خلال هذه الحالة ، يتراكم الضغط داخل الجمجمة إلى مستويات خطيرة مسببة صداعًا مؤلمًا للغاية، يصعب التخلص من هذا الصداع ويختلف عن أنواع الصداع الأخرى التي تحدث أثناء الحمى أو الصداع النصفي.-ألم في الصدريُطلق على ألم الصدر المصاحب لارتفاع ضغط الدم أيضًا اسم الذبحة الصدرية.الذبحة الصدرية ليست مثل آلام الصدر التي تحدث بسبب بعض أنواع العدوى الممرضة، يعرّف خبراء الصحة الذبحة الصدرية بأنها ضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم في الصدر.تُعرف أيضًا باسم الذبحة الصدرية ، وتحدث الذبحة الصدرية عندما يكون هناك انخفاض في تدفق الدم إلى القلب.- رؤية ضبابيةيؤثر ارتفاع ضغط الدم على قوة الرؤية، بسبب ارتفاع ضغط الدم ، يمكن أن تتضرر الأوعية الدموية في العين مما يؤدي إلى اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.حتى عندما لا تكون على دراية بارتفاع ضغط الدم ، إذا لاحظت تغيرات في رؤيتك ، فتأكد من معالجتها.- التعبيرتبط التعب بكل مرض يحدث في جسم الإنسان تقريبًا، ولكن إذا كنت شخصًا سليمًا بخلاف ذلك وما زلت فاترًا ، فهذا يعني أن جسمك يحتاج إلى عناية طبية.غالبًا ما يتجاهل الأشخاص علامات التعب ويستمرون في جر أنفسهم لإكمال أعمالهم اليومية، بهذه الطريقة فإنك تعرض جسمك لمزيد من المخاطر المرتبطة بالحالة الصحية غير المكتشفة.يرتبط التعب ارتباطًا وثيقًا بارتفاع ضغط الدم، إذا كنت تعاني من إرهاق شديد بغض النظر عن طبيعة العمل والبيئة ، فمن المستحسن فحص ضغط الدم لديك.ما هي الأعراض الأخرى لضغط الدم؟الأعراض الأخرى لضغط الدم هي:نزيف في الأنفعدم انتظام ضربات القلبيطن في الأذنينغثيانالتقيؤارتباكقلقرعاش العضلاتماذا لو ترك ارتفاع ضغط الدم دون علاج؟ارتفاع ضغط الدم قاتل صامت، إذا تركت دون رادع ، يمكن أن تلحق الضرر بالجسم وستظهر الأعراض الرئيسية عندما تسوء الحالة.الآثار الأكثر ضعفًا لارتفاع ضغط الدم غير الخاضع للرقابة هي النوبة القلبية ، والتي تحدث عندما يتم حظر وصول الدم إلى القلب وتموت خلايا عضلة القلب من نقص الأكسجين وفشل القلب الذي يحدث عندما لا يستطيع القلب ضخ ما يكفي من الدم والأكسجين إلى أمور حيوية أخرى ، بسبب ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تنفجر الشرايين التي تزود الدماغ بالدم والأكسجين مسببة السكتة الدماغية.