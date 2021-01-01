إيهاب جلال يستقر على ضم 44 لاعبًا لمنتخب مصر .. تعرف عليهم

استقر إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، على قائمة الفريق لمواجهتى غينيا وإثيوبيا، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية عام 2023. وشملت قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وأثيوبيا 44 لاعباً. وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي غينيا وإثيوبيا كالتالي:.

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