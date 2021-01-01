إيهاب جلال يستقر على ضم 44 لاعبًا لمنتخب مصر .. تعرف عليهم

إيهاب جلال
استقر إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، على قائمة الفريق لمواجهتى غينيا وإثيوبيا، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية عام 2023.
وشملت قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وأثيوبيا 44 لاعباً.
وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي غينيا وإثيوبيا كالتالي:.
في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل - محمود جاد.
خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - عمر جابر- أحمد حجازي - محمود علاء - علي جبر - محمد عبدالمنعم -محمود الونش - محمود مرعي - مصطفى الزناري - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد حمدي.
خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد حمدي - خالد الغندور - حسين الشحات- محمد النني - نبيل دونجا - مهند لاشين - محمد متولي كناريا - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - أحمد عبدالقادر - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - أحمد رفعت - رمضان صبحي - عمر مرموش - مصطفى شلبي.
خط الهجوم: أحمد عاطف - مروان حمدي - محمد شريف - مصطفى محمد.
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