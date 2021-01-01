حقيقة إقامة حفل إسرائيلي في منطقة الأهرامات .. الحكومة توضح

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل بعدما تداول النشطاء صورة تزعم إقامة حفل لفرقة إسرائيلية بالهرم، احتفالا بذكرى ما يسمى بـ"استقلال إسرائيل".
ونفى مصدر مسؤول في وزارة السياحة والآثار، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إقامة حفل لأوركسترا سيمفوني بمنطقة الهرم الأثرية، احتفالا بما يسمى"استقلال اسرائيل"، مشيرا إلى أن منطقة الهرم الآثرية، لم تشهد أي احتفالات خلال الفترة الماضية، سوى المعلن عنها، والمجدولة في الحطة التنشيطية للمنطقة السياحية، وأغلبها احتفالات جماهيرية حضرها الآلاف، وليس بينها ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع: "حتى الصورة المتداولة يظهر فيها بوضوح أنها التقطت من سطح أحد المباني المواجهة لمنطقة الهرم الآثرية، والمقام بعدد كبير منها مشروعات سياحية من فنادق ومطاعم، وبعضها يستغل الطابق الأخير لإقامة حفلات، نظرا للمشهد الفريد الذي تتيحه الإطلالة الخاصة به على منطقة الهرم الآثرية".
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