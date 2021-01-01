تطلق أوبو هاتف Oppo A57 4G بتكلفة منخفضة وشاحن سريع



Oppo A57 4G Oppo A57 4G

كشفت شركة أوبو Oppo، النقاب عن إصدار جديد من هاتف الفئة المتوسطة Oppo A57، والذي يأتي خلفا لإصدار الشركة السابق،الذي تم الإعلان عنه خلال الشهر الماضي مع دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي طراز 4G من هاتف Oppo A57، على بعض الاختلافات عن نظيره الداعم لشبكات الجيل الخامس، حيث يعمل طراز أوبو الجديد بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G35.



سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A57 4G

وينطلق هاتف أوبو Oppo A57 4G، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض+ HD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، تحتوي الشاشة على نوتش على شكل قطرة ماء في أعلى منتصفها مخصص لكاميرا السيلفي، كما تدعم الشاشة أيضا نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100?.

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وجاء هاتف أوبو Oppo A57 4G، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.ويأتي هاتف أوبو Oppo A57 4G، مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، وبسعة تبدأ من 64 جيجابايت، كما يدعم الهاتف توسيع ذاكرة الوصول العشوائي حتى 4 جيجابايت، وتوسيع سعة التخزين الداخلية حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويحزم هاتف أوبو Oppo A57 4G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 12.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.وتشمل الميزات المتبقية في هاتف Oppo A57 4G، قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، ويدعم تقنية GPS، بافضافة إلى مقبس سماعة الرأس، بالإضافة إلى منفذ شحن من نوع USB Type-C، و Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، و مع دعم بطاقة SIM المزدوجة، و شبكة واى فاى Wi-Fi 802.11ac، ويمتاز الهاتف بدعم مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP54.ويتوفر هاتف أوبو Oppo A57 4G، في لونين هما الأسود والأخضر، ويبلغ سعر الهاتف الذكي حوالى 160 دولار (أي ما يعادل حوالي 2 آلاف و 900 جنية مصري).