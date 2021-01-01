مرة آخرى تأجيل إطلاق هاتف Google Pixel Fold

تعمل جوجل على هاتفها الذكي القابل للطي منذ سنوات، لكنها لم تؤكد رسميًا عن هذا الجهاز القادم. وفي حين أن معظم صانعي الهواتف الذكية الرائدين لديهم بالفعل هاتف ذكي قابل للطي، إلا أن جوجل لم تطلق هاتفها بعد.
والآن على ما يبدو، سيتعين علينا الانتظار اكثر قبل أن نتمكن من رؤية الهاتف الذكي Google Pixel Fold، إذ ذُكر أن الشركة ستؤجل إطلاق الجهاز مرة أخرى.
فوفقًا للتقرير، لن يصل هاتف Google Pixel Fold القادم، والذي يُشاع أيضًا إطلاقه باسم Google Pixel Notepad، خلال هذا العام. ومع ذلك، لم يذكر التقرير الموعد الجديد لإطلاق الهاتف الذكي القابل للطي.
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