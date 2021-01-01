مرة آخرى تأجيل إطلاق هاتف Google Pixel Fold



Google Pixel Fold Google Pixel Fold

تعمل جوجل على هاتفها الذكي القابل للطي منذ سنوات، لكنها لم تؤكد رسميًا عن هذا الجهاز القادم. وفي حين أن معظم صانعي الهواتف الذكية الرائدين لديهم بالفعل هاتف ذكي قابل للطي، إلا أن جوجل لم تطلق هاتفها بعد.



والآن على ما يبدو، سيتعين علينا الانتظار اكثر قبل أن نتمكن من رؤية الهاتف الذكي Google Pixel Fold، إذ ذُكر أن الشركة ستؤجل إطلاق الجهاز مرة أخرى.



فوفقًا للتقرير، لن يصل هاتف Google Pixel Fold القادم، والذي يُشاع أيضًا إطلاقه باسم Google Pixel Notepad، خلال هذا العام. ومع ذلك، لم يذكر التقرير الموعد الجديد لإطلاق الهاتف الذكي القابل للطي.

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هذه هي المرة الثانية التي نسمع فيها عن تخطيط Google لإلغاء أو تأجيل إطلاق أول جهاز قابل للطي. ففي العام الماضي، بالتحديد في شهر نوفمبر، كانت هناك شائعات حول إلغاء جوجل للهاتف بسبب مخاوف بشأن المنافسة مع مجموعة Samsung Galaxy Z Fold و Galaxy Z Flip.وفي وقت لاحق، في يناير من هذا العام، كانت هناك تقارير تفيد بأن الشركة قد أجرت بعض التغييرات على الهاتف ولم يعد على المسار الصحيح ليتم إطلاقه.يُقال الآن أن جوجل قد أجلت مرة أخرى إطلاق Pixel Fold لأن الشركة ليست راضية عن الإصدار الحالي من الجهاز. يبقى أن نرى ما إذا كان الجهاز يمر بجولة أخرى من التغييرات قبل الظهور لأول مرة في وقت ما من العام المقبل أو إذا تم إلغاء المنتج.