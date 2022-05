صور تستعرض بعض من مواصفات Honor 70

Honor 70 Honor 70

شاركت Honor عدد من الإعلانات التشويقية التي تكشف من خلالها عن بعض من مواصفات سلسلة Honor 70، مع نماذح لصور إلتقطتها عدسات الكاميرة في هذه الإصدارات.



تكشف Honor النقاب عن سلسلة هواتف Honor 70 في نهاية شهر مايو الجاري، ولقد شغلت الإصدارات المرتقبة عدد من التسريبات، واليوم تؤكد الشركة بشكل رسمي على بعض من المواصفات من خلال إعلانات تشويقية جديدة.



ولقد أوضحت الإعلانات التي نشرت على منصة Weibo أن سلسلة Honor 70 تتضمن ثلاثة من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي مع Honor 70 Pro وأيضاً Honor 70 Pro Plus.

ومن المقرر أن يدعم الإصدار الرئيسي معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7 Gen 1، بينما يأتي إصدار Honor 70 Pro بمعالج Dimensity 8000، وينطلق هاتف Honor 70 Pro Plus بمعالج Dimensity 9000.كما يأتي Honor 70 Pro Plus بشاشة BOE OLED، مع معدل تحديث مرتفع، بينما تتميز إصدارات Pro بتقنية LTPO لمعدل تحديث ديناميكي.أيضاً تأتي الإصدارات الثلاثة من سلسلة Honor 70 بمستشعر سوني IMX800 كبير بدقة 54 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.49، وفتحة عدسات f/1.9.ولقد شاركت Honor نماذج لصور إلتقطتها عدسات Honor، مع تقنية دمج البيكسل، ومع سطوع الشمس في خلفية المشهد، حيث تظهر الصور بتفاصيل دقيقة وألوان مشرقة، مع العلامة المائية التي تؤكد إلتقاط الصور بالمستشعر الجديد.من جانب أخر أكدت الشركة على أن هاتف Honor 70 يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، بينما يدعم هاتفي Honor 70 Pro، وHonor 70 Pro Plus تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.