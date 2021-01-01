قد ينطلق هاتف Galaxy XCover Pro 2 بالأسواق بعنوان Galaxy XCover6 Pro



Galaxy XCover Pro 2 Galaxy XCover Pro 2

أوضحت أحدث التقارير خطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy XCover Pro 2 بعنوان Galaxy XCover6 Pro للأسواق.



أكدت تسريبات سابقة على أن هاتف Galaxy XCover Pro 2 هو أول إصدارات سامسونج المميزة بتصميم قوي يدعم مقاومة أعلى ويدعم أيضاً شبكات 5G، ولقد رصد الهاتف في عدد من التسريبات المصورة.



ولقد كُشِف عن الإسم التسويقي الجديد في تسريبات جاءت من قوائم منصة Google Play، كما أكدت القوائم على المواصفات التي نشرت حول الهاتف حتى الآن.

قد يعجبك أيضا...

أيضاً وفقاً للتسريبات يأتي هاتف Galaxy XCover6 Pro بنموذج رقم SM-G736U، ورقاقة كوالكوم SM7325 التي تتضمن 4 من الأنوية بسرعة 2.4GHz، و4 من الأنوية بسرعة 1.8GHz، ومن المتوقع أن يكون المعالج Snapdragon 778G.كما يأتي الهاتف بشاشة مميزة بجودة عرض Full HD Plus، أو دقة 1080 في 2408 بيكسل، بكثافة عرض 450 بيكسل لكل إنش.وتضم الشاشة نتوء للكاميرة الأمامية، مع حواف بتصميم كبير في محيط الشاشة، ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن تأتي الشاشة بحجم 6.5 إنش في شاشة AMOLED.أيضاً يأتي هاتف XCover6 Pro بأبعاد 169.5 في 81.1 في 10.1مم، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 12، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار خلال الأشهر المقبلة.