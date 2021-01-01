هاتف موتورولا المنتظر القابل للطي

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن هاتف Razr الجديد الذي ستكشف عنه موتورولا قريبا.
وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن الهاتف الجديد سيأتي بهيكل قابل للطي من المنتصف، وسيحتوي على شاشة خارجية إضافية أكبر من تلك الموجودة في هواتف Razr السابقة.
وتشير التسريبات إلى أن الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف ستأتي ثنائية العدسة وبدقة (50+13) ميغابيكسل، أي أنها ستكون من بين أفضل كاميرات الهواتف الحديثة، أما الكاميرا الأمامية للجهاز فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.
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