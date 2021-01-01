بـ «أشعة الليزر السماوية» اكتشاف مدن الأمازون «المفقودة»



أشعة الليزر السماوية أشعة الليزر السماوية

اكتُشفت فريق من الباحثين شبكة من المدن القديمة "المفقودة" في منطقة الأمازون، باستخدام تقنية الليدار - التي يطلق عليها اسم "الليزر في السماء" أو السماوية كما تعرف - بمنطقة الغابات الاستوائية في بوليفيا.



والمدن التي بنتها مجتمعات Casarabe بين 500-1400 بعد الميلاد، تقع في غابات السافانا Llanos de Mojos في بوليفيا، وقد تم إخفاؤها تحت مظلات الأشجار السميكة لعدة قرون.



وتتميز المدن بمجموعة من الهياكل المعقدة، على عكس ما تم اكتشافه سابقًا في المنطقة، بما في ذلك المدرجات التي يبلغ ارتفاعها 16 قدمًا والتي تغطي 54 فدانًا - أي ما يعادل 30 ملعبًا لكرة القدم - وأهرامات مخروطية يبلغ ارتفاعها 69 قدمًا.

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ووجد الفريق الدولي من الباحثين من المملكة المتحدة، وألمانيا أيضًا، شبكة واسعة من الخزانات، والجسور ونقاط التفتيش تمتد لعدة أميال.ويقول الباحثون إن هذا الاكتشاف يتحدى وجهة نظر الأمازون باعتبارها منظرًا طبيعيًا "أصليًا" تاريخيًا، موضحين أنها كانت موطنًا لـ "التمدن" المبكر الذي أنشأه السكان الأصليون وأداروه منذ آلاف السنين.وقال خوسيه إيريارت من جامعة إكستر: "لطالما اشتبهنا في أن المجتمعات الأكثر تعقيدًا في فترة ما قبل كولومبوس في الحوض بأكمله قد تطورت في هذا الجزء من الأمازون البوليفي، لكن الأدلة مخفية تحت مظلة الغابة ومن الصعب زيارتها شخصيًا".وكشف نظام الليدار الخاص بنا عن تراسات مبنية وجسور مستقيمة ومرفقات بها نقاط تفتيش وخزانات مياه.وأضاف: "هناك هياكل ضخمة على بعد ميل واحد فقط متصلة بواسطة 600 ميل من القنوات والجسور الطويلة المرتفعة التي تربط المواقع والخزانات والبحيرات."وحتى أواخر القرن العشرين، كان هناك شك في أن منطقة الأمازون يمكن أن تدعم أي شيء آخر غير قبائل الصيد والجمع.وسهول موجوس، الواقعة على الحافة الجنوبية الغربية من منطقة الأمازون، تغمرها الفيضانات عدة أشهر في السنة خلال موسم الأمطار، مما يجعلها غير مناسبة للاستيطان الدائم، بحسب ما أوضح الفريق البحثي.