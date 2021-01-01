ترغم أبل مطوري التطبيقات على "خاصية جديدة"

كم مرة قمت بتحميل تطبيق على هاتفك وأنشأت حسابا عليه ثم قررت مسحه، لكنك لم تتمكن من ذلك؟.. هذا ما قررت شركة "أبل" وضع حد له، من خلال إجبار مبتكري التطبيقات على وضع "زر" أو خاصية تمكن المستخدمين من مسح التطبيق بكل سهولة.
واعتبارا من 30 يونيو، ستجبر "أبل" التطبيقات التي يجب على المستخدمين إنشاء حساب فيها، على إتاحة "زر" للمستخدمين لحذف التطبيق، متى ما قرروا الاستغناء عن التطبيق وحذفه.
وهذه الخاصية مصممة لمنع مطوري التطبيقات من محاولة إبقاء المستخدمين مشتركين معهم، حتى في حال قرروا المغادرة، ووضع حد لعمليات البحث الطويلة التي قد يخوضها المستخدمون في صفحات "الأسئلة الشائعة"، في محاولة لإيجاد طريقة لإنهاء اشتراكهم وحذف التطبيق.
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