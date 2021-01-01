بالسوق المصري طرح فينوتشيا ستار 2022 الجديدة



فينوتشيا ستار 2022 فينوتشيا ستار 2022

باعتبارها وكيلا لسيارات دونج فينج الصينية في مصر، أعلنت شركة مصر حلوان أوتوموتيف عن تقديم موديل 2022 من سيارتها الجديدة فينوتشيا ستار التي تنتمي لفئة SUV، وهي سيارة قوية تتميز بأداء وكفاءة عالية، حيث تم الإعلان عن أسعار هذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى لون خارجي واحد بسعر 610 ألف جنيه.



- فئة ثانية بلونين خارجيين بسعر 625 ألف جنيه.

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وتحمل هاتين الفئتين من السيارة نظام دفع هجبن بسيط مكون من محرك كهربائي 48 فولت مع محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي، وتبلغ القوة الكلية لهذا النظام 190 حصان و260 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات، كما يبلغ استهلاك هذا المحرك للوقود داخل المدينة 9.5 لتر فقط لكل 100 كيلومتر (خارج المدينة 7.5 لتر) تقطعهم السيارة.وتشمل أهم التجهيزات الأساسية التي تحملها هذه السيارة التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- نظام مساعد لثبات السيارة.- نظام مساعد لصعود المرتفعات.- سبويلر خلفي.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- تكييف هواء ثنائي النطاق.- شاشة 15.6 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 12 سماعات.- نظام كاميرات 360 درجة حول السيارة.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الحديثة.- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.