أسعار 6 سيارات صينية أرخص من 600 ألف جنيه



سيارات صينية سيارات صينية

مع تذبذب الأسعار وتغييرها بشكل سريع خلال الآونة الأخيرة، أصبح من الصعب على الكثيرين تحديد السيارة ذات السعر الأفضل أو الأرخص بين السيارات المتاحة في السوق المصري، لذلك نقدم اليوم قائمة تضم 6 سيارات صينية من مختلف الفئات بالسوق المحلي لا تتخطى أسعارهم حاجز 600 ألف جنيه، وهم كالتالي:



جيلي أوكافانجو:

- يبلغ السعر الرسمي لهذه السيارة 540 ألف جنيه.



MG HS:

- يتراوح سعر هذه السيارة من 530 إلى 540 ألف جنيه.

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هافال H6:- يتراوح سعر هذه السيارة من 505 إلى 595 ألف جنيه.بيستون T55:- يتراوح السعر الرسمي لهذه السيارة من 470 إلى 520 ألف جنيه.بيستون T77:- يتراوح السعر الرسمي لهذه السيارة من 475 إلى 535 ألف جنيه.بيستون B70:- يتراوح السعر الرسمي لهذه السيارة من 440 إلى 535 ألف جنيه.