تنضم سيارات كيا جراند سيراتو موديل 2022 لماراثون الأسعار



كيا جراند سيراتو كيا جراند سيراتو

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، الوكيل الحصري لعلامة كيا في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارات كيا جراند سيراتو موديل 2022 ، بقيمة 10 آلاف جنيه، على فئاتها داخل السوق المصرية.



أسعار كيا جراند سيراتو موديل 2022

حيث صعدت أسعار سيارات كيا جراند سيراتو موديل 2022 في الفئة الأولى إلى 430 ألف جنيه بدلاً من 420 ألفاً، وبلغت الفئة الثانية 465 ألف جنيه مقارنً بسعر 455 ألف جنيه سابقاً، بينما ارتفعت الفئة الثالثة إلى سعر 485 ألف جنيه مقابل 475 ألفاً، ووصلت الفئة الرابعة والأعلى تجهيزاً إلى سعر 530 ألف جنيه 520 ألفاً.



مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2022

وتعتمد كيا جراند سيراتو موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات 1600 سي سي، بقوة 130 حصان، وعزم دوران 192 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك اعتيادي، متصل بنظام جر أمامي للعجلات، لتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم في غضون 12 ثانية، وتبلغ سعة خزان الوقود 47 لتر، حيث يقدر متوسط استهلاك السيارة للوقود بنحو 6.9 لتر لكل 100 كم.

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وتتوفر سيارات كيا جراند سيراتو موديل 2022 بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق وبرنامجEBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني للفرامل في الفئات الأعلى وإضافة الى ذلك تضمنت السيارة فتحة سقف كهربائية، مقود حركة مزود بالعديدأنظمة التحكم.وتأتي السيارة بعدة كماليات منها جنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، خاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، ومكيف هواء يدوي، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من عدد 4 سماعات وبلوتوث