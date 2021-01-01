زيادة في أسعار سيارات نيسان جوك موديل 2022



نيسان جوك موديل 2022 نيسان جوك موديل 2022

أقرت نيسان ايجيبت موتورز، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية نيسان في مصر، زيادة رسمية على أسعار نيسان جوك موديل 2022 قدرها 25 ألف جنيه، على فئاتها الثلاثة مختلفة التجهيزات بالسوق المحلية.



أسعار نيسان جوك موديل 2022

وبلغت أسعار الفئة الأولى 439.500 جنيه بدلا من 414.500 جنيه، وارتفعت الفئة الثانية إلى سعر 469.500 جنيه مقارنة بسعر 444.500 جنيه سابقاً، الفئة الثالثة 479.500 جنيه، مقابل 454.500 جنيه.



مواصفات نيسان جوك موديل 2022

وتستمد السيارة اليابانية نيسان جوك قوتها من محرك 1000 سي سي، 3 سلندر، بقوة 117 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن / متر، ويدعم المحرك ناقل حركة 5 سرعات، ويعتمد على منظومة جر أمامى، لتصل مدة تسارع السيارة من 0 الى 100 كم إلى 12.3 ثانية، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود 5.6 لتر عند قطع مسافة 100 كم.

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وتأتي السيارة بالعديد من مواصفات ووسائل الأمن والسلامة، منها 6 وسائد هوائية، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، والتحكم في الفرامل في المنحنيات CBC، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD.وتتمتع السيارة بحساسات ركن خلفية وزر تشغيل/إيقاف السيارة، ومصابيح ضباب أمامية، جنوط مقاس 17 بوصة، وتكييف هواء أوتوماتيكي، وكمبيوتر رحلات ذو 6 وظائف مثل بيان متوسط السرعة واستهلاك الوقود، مرايا الرؤية الجانبية يمكن ضبطها وطيها كهربائيًا مع تدفئة ذاتية، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد ذات تحكم هيدروليك ومتعددة الوظائف، مدخل USB و AUX.