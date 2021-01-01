ارتفاع جديد أسعار سوزوكي ألتو موديل 2022



سوزوكي ألتو موديل 2022 سوزوكي ألتو موديل 2022

أخطرت شركة مودرن موتورز وكلاء علامة سوزوكي اليابانية في مصر، شبكة موزعيها بزيادة أسعار سيارتها سوزوكي ألتو موديل 2022 ، وبلغت قيمة الزيادة السعرية 5 آلاف جنيه داخل الأسواق المصرية.



سعر سوزوكي ألتو موديل 2022

وتتوفر سيارة سوزوكي ألتو موديل 2022 في السوق المصرية عبر فئة واحدة ، بسعر 155 ألف جنيه مقارنةً بسعر 150 ألفاً.



مواصفات سوزوكي ألتو موديل 2022

وتأتي سيارة سوزوكي ألتو موديل 2022 مدعومة بمحرك مكون من 3 أسطوانات بسعة 800 سي سي، يولد قوة 47 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 68 نيوتن /متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة خماسي السرعات، ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة حتى تتمكن من الانتقال من وضع السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 20 ثانية تقريبا، بينما يبلغ متوسط استهلاك محرك السيارة للوقود 3 لتر فقط لكل 100 كم.

قد يعجبك أيضا...

أما عن مواصفات السلامة والأمان؛ فتتوفر سوزوكي ألتو موديل 2022 بمجموعة من التجهيزات شملت وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، نظام المكابح ABS، نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD، نظام لمنع إدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.وتقف السيارة على جنوط بمقاس 13 بوصة، ويزداد في كمالياتها، تكييف هواء يدوي، ونوافذ كهربائية أمامية، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية.