ارتفاع جديد أسعار سوزوكي ألتو موديل 2022

أخطرت شركة مودرن موتورز وكلاء علامة سوزوكي اليابانية في مصر، شبكة موزعيها بزيادة أسعار سيارتها سوزوكي ألتو موديل 2022 ، وبلغت قيمة الزيادة السعرية 5 آلاف جنيه داخل الأسواق المصرية.
سعر سوزوكي ألتو موديل 2022
وتتوفر سيارة سوزوكي ألتو موديل 2022 في السوق المصرية عبر فئة واحدة ، بسعر 155 ألف جنيه مقارنةً بسعر 150 ألفاً.
مواصفات سوزوكي ألتو موديل 2022
وتأتي سيارة سوزوكي ألتو موديل 2022 مدعومة بمحرك مكون من 3 أسطوانات بسعة 800 سي سي، يولد قوة 47 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 68 نيوتن /متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة خماسي السرعات، ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة حتى تتمكن من الانتقال من وضع السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 20 ثانية تقريبا، بينما يبلغ متوسط استهلاك محرك السيارة للوقود 3 لتر فقط لكل 100 كم.
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