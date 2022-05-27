سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر 27 مايو 2022

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر 27 مايو 2022

صورة الخبر: اسعار الذهب
اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، استقرارا، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1848 دولارا للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر
سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 700جنيه
وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 900 جنيه.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1050جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1205جنيهات.

أسعار سبائك الذهب اليوم
سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5275 جنيها.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10550 جنيها.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 21100جنيه.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,440جنيه.

يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

مواصفات الذهب:

يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.

الذهب القديم :
لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".

المصدر: بوابه الاهرام

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر 27 مايو 2022

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2783

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager