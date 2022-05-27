سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر 27 مايو 2022



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، استقرارا، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1848 دولارا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 700جنيه

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 900 جنيه.



كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1050جنيها.

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فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1205جنيهات.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5275 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10550 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 21100جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,440جنيه.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".