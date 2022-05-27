تتعاقد «السلع التموينية» ‎على استيراد 50 ألف طن أرز تمويني من الخارج



السلع التموينية السلع التموينية

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ‏تعاقدت علي شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من ‏الأرز التمويني.



وأشار الدكتور علي المصيلحي فى بيان اليوم الخميس 26 مايو، إلى أن التعاقدات الأخيرة سوف تصل ‏البلاد خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجاري.‏



وأوضح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة ‏سواء في الأرز أو الاقماح المستوردة أو الزيوت لتعزيز الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والأساسية كالأرز والزيت والسكر، مشيراً ‏إلى أن الاحتياطي من تلك السلع آمن ويتعدى في أغلبة الـ 6 أشهر.