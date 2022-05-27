تتعاقد «السلع التموينية» ‎على استيراد 50 ألف طن أرز تمويني من الخارج

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تعاقدت علي شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من الأرز التمويني.
وأشار الدكتور علي المصيلحي فى بيان اليوم الخميس 26 مايو، إلى أن التعاقدات الأخيرة سوف تصل البلاد خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجاري.
وأوضح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة سواء في الأرز أو الاقماح المستوردة أو الزيوت لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والأساسية كالأرز والزيت والسكر، مشيراً إلى أن الاحتياطي من تلك السلع آمن ويتعدى في أغلبة الـ 6 أشهر.
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