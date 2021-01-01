تتجه مايكروسوفت لإبطاء عمليات التوظيف داخل الشركة

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صورة الخبر: مايكروسوفت
مايكروسوفت

تتجه شركة مايكروسوفت إلى إبطاء عمليات التوظيف داخل أقسام “ويندوز” و”أوفيس” وبرنامج المحادثة “تيمز”، وفقًا لنائب الرئيس التنفيذي للشركة، راجيش جها.

وبحسب ما نقله موقع “أرقام”، اليوم الخميس 26 مايو 2022، قال نائب الرئيس التنفيذي للموظفين عبر البريد الإلكتروني إن الشركة تريد التأكد من القيام بالتعينات المناسبة في الأماكن المناسبة.

وأوضحت مايكروسوفت في بيان لها، أنها ستعمل على زيادة عدد الموظفين في العام المقبل، ولكنها ستركز على نحو خاص على كيفية الاستفادة من مواردها.

المصدر: شبكة رؤية الإخبارية

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