صادرات الغاز المسال بالسوق العالمية الربع الأول من 2022..99.3 مليون طن..

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الغاز المسال

بلغ إجمالي صـادرات الغاز الطبيعي المسـال في السوق العالمية خلال الربع الأول من عام 2022 حوالي 99.3 مليون طن، مقارنة بنحو 95.1 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021، أي بمعدل نمو على أسـاس سـنوي حوالي 4.2%، وهو يعادل تقريبا صـادرات الربع السابق له ( الربع الرابع من عام 2021)، وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الربع الأول 2022 .

وتابع التقرير الصادرعن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" والذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة، أن ذلك إشارة واضحة إلى استمرار تعافي السوق العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19 )، التي كان لها تداعيات سـلبية على النشـاط الاقتصادي العالمي، والدور المحوري للغاز الطبيعي المسال في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.

المصدر: اليوم السابع

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