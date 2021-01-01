اعرف كيفية تحضيره..ماء ورق اللورا يساعد فى إنقاص الوزن ومفيد للأمعاء..



إنقاص الوزن إنقاص الوزن

لا يقتصر دور التوابل على تحسين المذاق فحسب، حيث إن لها عددًا من الفوائد الصحية، ومنها ورق اللورا، فأوراق اللورا يمكن أن تكون مساعدا مهمًا في جهودك لفقدان الوزن، ويعد استهلاك ماء ورق االلورا لفقدان الوزن أفضل طريقة لجني فوائدها، وفقا لما نشره موقع " healthshots".



فوائد ورق اللورا:

ورق اللورا عادة ما يتم إضافته إلى الأطعمة المطبوخة يجعل الطعام لذيذًا ورائعًا ومع ذلك ، فإن ما هو غير معروف بشكل شائع هو أن أوراق اللورا لها العديد من الخصائص الطبية ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، إذا كنت تتعامل مع مشاكل زيادة الوزن ، فإن أوراق اللورا هي العلاج الطبيعي المثالي لها.



الخطوات التي يجب اتباعها لتحضير ماء ورق اللورا :

يمكنك أخذ حفنة من الأوراق وإضافتها إلى الماء الساخن المغلي، حركها لبضع ثوان ثم أطفئ اللهب، صفي المزيج واترك الماء يصل إلى درجة حرارة الغرفة، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل للاستمتاع به.

قد يعجبك أيضا...

كيف تساعد أوراق اللورا على إنقاص الوزن؟1. تحتوي على نسبة عالية من الأليافتعتبر أوراق اللورا مصدرًا ممتازًا للألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع وتحسن حركات الأمعاء ، والتي تعتبر ضرورية للتحكم في الوزن، ولا تساعد أوراق اللورا في الهضم وحركات الأمعاء فحسب ، بل تساعد أيضًا في الحفاظ على معدتك ممتلئة، نتيجة لذلك ، يمنع الإفراط في تناول الطعام أو الإفراط في تناول الطعام غير الصحي.2. يحسن الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء بشكل عامتساعد الألياف الموجودة في أوراق اللورا في تحسين حركة الأمعاء وتساعد على الهضم بشكل أفضل، الهضم السليم ضروري لفقدان الوزن لأنه يساعد في امتصاص العناصر الغذائية بشكل أكبر ، مما يساعد على تجنب زيادة الوزن، بسبب محتواها العالي من الكالسيوم ، تعتبر أوراق الغار أيضًا حارقًا للدهون.3. يحسن التمثيل الغذائي الخاص بكيعد التمثيل الغذائي الجيد الذي يحرق السعرات الحرارية التي تستهلكها كل يوم أمرًا ضروريًا في رحلة إنقاص الوزن، تعتبر أوراق اللورا ممتازة لتحسين التمثيل الغذائي ومساعدتك على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع. قد يساعدك التمثيل الغذائي السريع على حرق المزيد من السعرات الحرارية وفقدان الوزن بشكل أسرع.