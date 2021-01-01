أغلى أنواع الشيكولاتة فى العالم وأسعارها..بورق الذهب والماس..



الشيكولاتة الشيكولاتة

تعتبر الشوكولاتة من الحلوى المفضلة للكثير من الأشخاص، بمختلف أنواعها وحشوها، حيث تساعد على الشعور بالبهجة والسعادة، لذلك يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، ولكن تختلف أسعارها حتى تصل لآلاف الدولارات، ولهذا نستعرض في التقرير، أغلى أنواع الشيكولاتة في العالم،وفقاً لموقع "LUXATIC" :.



أغلى أنواع الشيكولاتة في العالم



شيكولاتة مغطاة بالمجوهرات



يعتبر هذا النوع من الشوكولاتة من أغلى الأنواع على مستوى العالم ، حيث تحتوى العلبة على قطع مجوهرات مثل الأساور لذلك وصل سعر العبوة لأكثر من مليون دولار.



فروزن هوت شوكليت



يعتبر من أنواع المثلجات وتتميز بأنها باهظة الثمن، وقد تم بيعها ب25000 دولار ، وتحتوى على 5 جرامات من الذهب عيار 23 قيراط ، وتقدم في كأس ذهبى ومغطاة بكريمة .

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بيض الشوكولاتة الذهبيهذا النوع من أنواع الشوكولاتة، دخل موسوعة جينيس للأرقام العالمية ، لأغلى بيضة شوكولاتة تم بيعها في العالم ، وقد بيعت بمبلغ كبير جداً وصل إلى 11107 دولارات في مزاد، ويبلغ وزن البيضة أكثر من 100 رطل وطولها يصل لـ3 أقدام ، وكانت مزينة بورق الذهب الصالح للأكل ويبلغ عدها 12 بيضة شوكولاتة صغيرة ، وألواح شوكولاتة وخمس أزهار بالشوكولاتة بيضاء اللون .شوكولاتة مرصعة بالكريستالهذا النوع من الشيكولاتة الداكن وكل قطعة مرصعة بكريستال من إنتاج شركة نمساوية، وتم لف الشوكولاتة باللون الوردي ، وبحرير هندي ، وتم بيع الصندوق بمبلغ 10000 دولار .شوكولاتة بالذهب والماسهذه النوع من الشوكولاتة تتميز بأنها باهظة الثمن، فهى مغطاة بأوراق الذهب الصالحة للأكل والماس ، وقد تم بيع العلبة بمبلغ 1250 دولار ، وتحتوى على 12 قطعة من الشوكولاتة لذيذة الطعم ، وتحتوى على 4 قطع منها مصنوعة من الفضة ، و4 قطع أخرى مصنوعة من الذهب عيار22 قيراط ، و4 منها مصنوع من الألماس .شوكولاتة ريتشارتيعتبر هذا النوع من الشيكولاتة الفاخرة، وتحتوى العلبة على 81 قطعة بسعر 166 دولار ، وتتميز بطعم التوابل والفواكه .