الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن رفض ال"كاس" طلب الأهلي

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صورة الخبر: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا أوضح خلاله رد المحكمة الرياضية الدولية "كاس" برفض طلب الأهلي بتأجيل نهائي دوري أبطال وقال كاف عبر موقعه الإلكتروني اليوم الخميس: "حكمت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) اليوم لصالح كاف ورفضت طلب الأهلي تأجيل نهائي CAF دوري الأبطال."

وتابع الاتحاد الإفريقي: "إلتزم كاف بتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية الذي تم اتخاذه في يوليو 2019 والذي نص على أن الفائز بدوري أبطال أفريقيا سيتم تحديده من خلال مباراة نهائية.

وأضاف: "تم منح استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى المغرب بعد أن انسحبت السنغال، التي كانت الدولة الأخرى الوحيدة التي استوفت شروط الاستضافة.واختتم: "يلتزم كاف بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء وسيعامل في جميع الأوقات جميع الأندية والاتحادات الأعضاء بشكل عادل وعلى قدم المساواة."

المصدر: يلا كورة

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