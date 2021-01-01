الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن رفض ال"كاس" طلب الأهلي

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نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا أوضح خلاله رد المحكمة الرياضية الدولية "كاس" برفض طلب الأهلي بتأجيل نهائي دوري أبطال وقال كاف عبر موقعه الإلكتروني اليوم الخميس: "حكمت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) اليوم لصالح كاف ورفضت طلب الأهلي تأجيل نهائي CAF دوري الأبطال."



وتابع الاتحاد الإفريقي: "إلتزم كاف بتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية الذي تم اتخاذه في يوليو 2019 والذي نص على أن الفائز بدوري أبطال أفريقيا سيتم تحديده من خلال مباراة نهائية.



وأضاف: "تم منح استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى المغرب بعد أن انسحبت السنغال، التي كانت الدولة الأخرى الوحيدة التي استوفت شروط الاستضافة.واختتم: "يلتزم كاف بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء وسيعامل في جميع الأوقات جميع الأندية والاتحادات الأعضاء بشكل عادل وعلى قدم المساواة."