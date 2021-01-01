رابط نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022



الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية



اختتم طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اليوم الخميس، بأداء امتحان مادة العلوم في اليوم السادس والأخير وفق الجداول المعلنة، والتي بدأت في الحادي والعشرين من مايو الجاري واستمرت لستة أيام.



وفي سياق متصل، أوضحت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية في تعليماتها للجان النظام والمراقبة على الدقة التامة في تقدير الدرجات، وذلك تزامنا مع استمرار عمليات تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية، وضرورة مراجعة الأوراق الامتحانية وعمليات رصد الدرجات، مشيرة إلى أن نتيجة الاعدادية ستعلن فور الانتهاء مباشرة من أعمال التصحيح.



وأشارت نادية فتحي إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية أدُّوا صباح اليوم الخميس امتحان مادة العلوم ، ولم تَرِد أية شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية الثماني أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية.

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وقد قامت فتحي صباح اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من مايو 2022 بجولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات في اليوم الختامي بإدارة برج العرب التعليمية.وبدأت وكيل المديرية جولتها التفقدية بمتابعة الامتحانات بلجنة أبو دومة الابتدائية ولجنة أبو بكر الصديق الابتدائية ، وأكدت خلال الجولة على منع دخول الطلاب اللجان الامتحانية بالهواتف المحمولة وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والالتزام بكافة التعليمات التي من شأنها استقرار العملية الامتحانية .هذا واستكملت متابعة العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية من طلاب الصف الثاني الثانوي ومادة علم النفس وعلم الاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية ، والامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية بنوعياته المختلفة ( زراعي ، صناعي ، تجاري ، فندقي ، مزدوج ) بالمدارس الفنية والمنشآت التدريبية والشراكات .لينك نتيجة الشهادة الإعداديةhttps://alex-edu.com/