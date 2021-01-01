رابط نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اليوم الخميس، بأداء امتحان مادة العلوم في اليوم السادس والأخير وفق الجداول المعلنة، والتي بدأت في الحادي والعشرين من مايو الجاري واستمرت لستة أيام.
وفي سياق متصل، أوضحت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية في تعليماتها للجان النظام والمراقبة على الدقة التامة في تقدير الدرجات، وذلك تزامنا مع استمرار عمليات تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية، وضرورة مراجعة الأوراق الامتحانية وعمليات رصد الدرجات، مشيرة إلى أن نتيجة الاعدادية ستعلن فور الانتهاء مباشرة من أعمال التصحيح.
وأشارت نادية فتحي إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية أدُّوا صباح اليوم الخميس امتحان مادة العلوم ، ولم تَرِد أية شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية الثماني أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية.
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