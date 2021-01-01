طريقة تحضير لقمة القاضي زي المحلات



لقمة القاضي لقمة القاضي



لقمة القاضي من الحلويات المصرية الشهيرة، ويمكن تقديم لقمة القاضي بالعديد من الوصفات المختلفة والمميزة.



وإليك طريقة تحضير لقمة القاضي بالخطوات.



مقادير لقمة القاضي

2 كوب دقيق أبيض

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة سكر أبيض

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة ملح

رشة فانيليا

زيت للقلي

للتقديم:

شربات

سكر بودرة

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خطوات تحضير لقمة القاضيفي بولة متوسطة، نذيب السكر والخميرة في الماء الدافئ، ونضع معهم ربع كوب من الدقيق، ونخلطهم جيداً.نغطي البولة، ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى تختمر.في وعاء أخر أخلطي باقي الدقيق مع النشا والملح والفانيليا.ضيفي خليط الخميرة إلى المكونات الجافة، ونقلبها جيداً حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجينة مطاطية القوام.غطي البولة بنايلون، ونتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تختمر.ضعي زيت غزير على نار متوسطة حتى يصبح دافئ.ندهن أحد أيدينا بالزيت ونبلل ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بالزيت.نشكل العجينة بالملعقة ونضعها في الزيت.نقلي لقمة القاضي في الزيت لمدة 3 - 5 دقائق وتكون بلون ذهبي فاتح، ثم ترفع على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.نغمس لقمة القاضي في الشربات البارد أو نرش عليها السكر البودرة.