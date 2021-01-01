عسكري أمريكي : الجيش الروسي تكبد خسائر كبيرة في أوكرانيا



الجيش الروسي تكبد خسائر الجيش الروسي تكبد خسائر



قال مسئول دفاعي أمريكي كبير، اليوم الخميس، إن الجيش الروسي فقد ما يقرب من 1000 دبابة وأكثر من 350 قطعة مدفعية، بالإضافة إلى ما يقرب من ثلاثين طائرة وأكثر من 50 طائرة هليكوبتر حتى الآن في الحرب الجارية في أوكرانيا.



وأضاف المسئول: “مع كل هذه الخسارة، تقدر الولايات المتحدة أن روسيا لا تزال تمتلك قوة كبيرة. لقد دفعوا بقدر هائل من أجهزتهم وقواتهم في هذه المعركة، وتكبد الأوكرانيون خسائر، وتكبد الروس خسائر”.



وتابع قائلا: “يتمتع الروس بالتفوق هنا من حيث عدد الأصول التي يمكنهم تطبيقها في هذه المعركة من حيث الأشخاص والمعدات والأسلحة، وعلينا فقط أن نضع ذلك في الاعتبار”.