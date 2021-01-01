تعرف عليها .. 5 فوائد صحية لتناول البنجر

فوائد صحية عديدة لتناول البنجر لصحتك فهو يحتوي على مركبات صحية عديدة وحمض الفوليك ، بالإضافة إلى بعض العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب المركب إليك أبرز فوائد البنجر وفقا لموقع بولد سكاى الهندي .
1-التحكم في سكر الدم
البنجر يمكن أن تساعد في تقليل ارتفاع الجلوكوز بعد الوجبات كما أن انخفاض السعرات الحرارية ، وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم وخصائص مقاومة الأنسولين تساعد أيضًا في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم.
2. جيد للقلب
البنجر يساعد على محاربة فقر الدم و منع تراكم الصفائح الدموية أو تجلط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.
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