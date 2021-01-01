تعرف عليها .. 5 فوائد صحية لتناول البنجر



فوائد صحية لتناول البنجر فوائد صحية لتناول البنجر



فوائد صحية عديدة لتناول البنجر لصحتك فهو يحتوي على مركبات صحية عديدة وحمض الفوليك ، بالإضافة إلى بعض العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب المركب إليك أبرز فوائد البنجر وفقا لموقع بولد سكاى الهندي .



1-التحكم في سكر الدم

البنجر يمكن أن تساعد في تقليل ارتفاع الجلوكوز بعد الوجبات كما أن انخفاض السعرات الحرارية ، وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم وخصائص مقاومة الأنسولين تساعد أيضًا في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم.



2. جيد للقلب

البنجر يساعد على محاربة فقر الدم و منع تراكم الصفائح الدموية أو تجلط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

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3. إنقاص الوزنغنية بالألياف والتي تساعد في تقليل الجوع والتحكم في زيادة الوزن لأنه يساعد على تحسين وزن الجسم إلى حد كبير.4. تعزيز المناعةالبنجر يحتوي على كميات عالية من الألياف الخام والكربوهيدرات التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة ومحاربة مسببات الأمراض التي تدخل الجسم.5. جيد للجهاز الهضمييعد البنجر جيد للجهاز الهضمي ويحارب على الإمساك. ومنع خطر الإصابة بالجفاف و الحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة.