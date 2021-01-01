لعمل ساندوتش شاورما الدجاج مثل المطاعم

تقدم الشيف سمية عيسى طريقة عمل ساندوتش شاورما الدجاج مثل المطاعم بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.
مقادير عمل ساندوتش شاورما الدجاج مثل المطاعم:
– صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه مقطع شرائح رفيعة)
– لبن زبادي : نصف كوب
– عصير الليمون : ملعقة كبيرة
– بهارات الشاورما : ملعقة كبيرة
– الثوم : فصّان (مهروس ناعم جداً)
– الكاتشاب : ملعقة كبيرة
– فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
– ملح : ملعقة صغيرة
– زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
– هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
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