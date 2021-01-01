لعمل ساندوتش شاورما الدجاج مثل المطاعم



ساندوتش شاورما الدجاج ساندوتش شاورما الدجاج



تقدم الشيف سمية عيسى طريقة عمل ساندوتش شاورما الدجاج مثل المطاعم بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.



مقادير عمل ساندوتش شاورما الدجاج مثل المطاعم:



– صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه مقطع شرائح رفيعة)

– لبن زبادي : نصف كوب

– عصير الليمون : ملعقة كبيرة

– بهارات الشاورما : ملعقة كبيرة

– الثوم : فصّان (مهروس ناعم جداً)

– الكاتشاب : ملعقة كبيرة

– فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

– ملح : ملعقة صغيرة

– زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

– هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

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طريقة تحضير ساندوتش شاورما الدجاج مثل المطاعم:اخلطي اللبن الزبادي مع عصير الليمون والزيت في وعاء.أضيفي الكاتشب وبهارات الشاورما والفلفل الأسود والملح والهيل المطحون والثوم واخلطي.أضيفي الدجاج وحركي حتى يتغطى التتبيلة.غلفي الوعاء بورق البلاستيك واتركيه في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.سخني ملعقة من الزيت النباتي في مقلاة واسعة وضعي الدجاج المتبل وقلبي على نار متوسطة حتى تنضج الشاورما.احضرى خبز التورتيلا وضعي كمية من الشاورما والثومية والبطاطس المحمرة والخيار المخلل ولفى الرغيف على شكل اسطواني.ثم حمريه على الجريل من الجانبين ليأخذ لون ذهبى .