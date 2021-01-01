تعرف علي نصائح للتعامل مع الطقس الحار

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الطقس الحار ، والبعض يعاني أحيانا من الإغماء بسبب الطقس الحار وارتفاع الحرارة بشكل كبير، ومنعا لتعرض البعض لهذه الحالة ،قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ،نصائح لعدم التعرض للخطر خلال الطقس الحار .
نصائح للتعامل مع الطقس الحار
وأوصى الناظر، أن عند الخروج نهارا، يجب مراعاة ارتداء ملابس قطنية بيضاء فاتحة اللون مع ضرورة حماية الرأس أثناء السير في الشمس بكاب او شمسية ويمكن للسيدات والبنات استخدام كريمات واقية من الشمس على ان تجدد كل ساعتين.
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