تعرف على أخطر أعراض سرطان البروستاتا



سرطان البروستاتا سرطان البروستاتا



سرطان البروستاتا هو سرطان يصيب البروستاتا ويعد عبارة عن غدة صغيرة على شكل حبة الجوز عند الذكور تنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.



يعد سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا فقد تنمو العديد من سرطانات البروستاتا ببطء وتقتصر على غدة البروستاتا ، حيث قد لا تسبب ضررًا خطيرًا.



ومع ذلك فإنه أحياناً بعض أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء وقد تحتاج إلى الحد الأدنى من العلاج أو حتى لا تحتاج إلى علاج ، فإن الأنواع الأخرى تكون عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.

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وفقا لموقع “getatoz” سرطان البروستاتا الذي يتم اكتشافه مبكرًا عندما لا يزال محصورًا في غدة البروستاتا - لديه أفضل فرصة لعلاج ناجح..إليك أبرز أعراض سرطان البروستاتاأعراض سرطان البروستاتاقد لا يسبب سرطان البروستاتا أي علامات أو أعراض في مراحله المبكرة وقد يتسبب سرطان البروستاتا الأكثر تقدمًا في ظهور علامات وأعراض مثل:صعوبة التبولانخفاض القوة في مجرى البولدم في البولدم في السائل المنويآلام العظامفقدان الوزن دون محاولةالضعف الجنسي لدى الرجالمتى ترى الطبيبحدد موعدًا مع طبيبك إذا كان لديك أي علامات أو أعراض مستمرة تقلقك.عوامل الخطرتتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ما يلي:1-كبار السنيزداد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا مع تقدم العمر2-تاريخ العائلةإذا تم تشخيص أحد أقاربك بالدم ، مثل أحد الوالدين أو الأخ أو الطفل ، بسرطان البروستاتا ، فقد تزداد مخاطر إصابتك. أيضًا ، إذا كان لديك تاريخ عائلي من الجينات التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي (BRCA1 أو BRCA2) أو تاريخ عائلي قوي جدًا للإصابة بسرطان الثدي ، فقد يكون خطر الإصابة بسرطان البروستاتا أعلى.3-السمنةبدانة. قد يكون الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي ، على الرغم من أن الدراسات كانت لها نتائج مختلطة. في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، من المرجح أن يكون السرطان أكثر عدوانية وأكثر عرضة للعودة بعد العلاج الأولي.مضاعفات سرطان البروستاتاتشمل مضاعفات سرطان البروستاتا وعلاجاته ما يلي:-كسر العظام.السرطان الذي ينتشر (ينتشر). يمكن أن ينتشر سرطان البروستاتا إلى الأعضاء القريبة ، مثل المثانة ، أو ينتقل عبر مجرى الدم أو الجهاز اللمفاوي إلى عظامك أو أعضاء أخرى. يمكن أن يسبب سرطان البروستاتا الذي ينتشر في العظام الألم وكسر العظام.بمجرد انتشار سرطان البروستاتا في مناطق أخرى من الجسم ، قد يستمر في الاستجابة للعلاج ويمكن السيطرة عليه ، ولكن من غير المحتمل علاجه.-سلس البوليعتمد علاج سلس البول على النوع الذي تعاني منه ومدى شدته واحتمالية تحسنه بمرور الوقت وقد تشمل خيارات العلاج الأدوية والقسطرة والجراحة.-الضعف الجنسي لدى الرجاليمكن أن ينتج ضعف الانتصاب عن سرطان البروستاتا أو علاجه ، بما في ذلك الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو الهرموني