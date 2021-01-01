أفضل الحيل لتنظيف منزلك باستمرار في الصيف لتجنب هذه الحشرات



تنظيف منزلك باستمرار في الصيف تنظيف منزلك باستمرار في الصيف

طارد الحشرات الطبيعي مفيد داخل المنزل وخارجه ، تعتبر النباتات ذات الرائحة النفاذة مثل النعناع وإكليل الجبل تمنع الحشرات، يحتوي عشب الليمون وإبرة الراعي على زيت السترونيلا الذي تكره الحشرات.



لذلك كشف موقع howstuffworks عن أفضل الحيل لإبعاد الحشرات عن المنزل .



زيت النعناع

بالإضافة إلى إضفاء رائحة رائعة على منزلك ، فإن نباتات النعناع وزيت النعناع يطرد النمل والعناكب والبعوض وحتى الفئران بشكل طبيعي. امزج 10-15 قطرة من زيت النعناع الأساسي في 8 أوقية من الماء ثم رج المزيج ورشه في المناطق المحيطة بالمداخل والفتحات والنوافذ.

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لافندرالرائحة الرائعة من نباتات اللافندر تطرد العث والبراغيث والذباب والبعوض. ضع أكياسًا من الخزامى المجفف في الخزانات أو اجعلها جزءًا من نظام التنظيف الخاص بك لرش مزيج من 5-10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي مع الماء حول منزلك لإبعاد الحشرات.عجينة لإبادة الصراصيروأخيرا نقدم لك العجينة السحرية لإبعاد الحشرات والصراصير ،عجينة لها مفعول السحر في القضاء على الصراصير مكوناتها:ملعقة حليب بودرة + ملعقة سكر بودرة + بودرة "حامض البوريك" ونجدها في الصيدلية أو عند العطار.الطريقة لعمل عجينة لإبادة الصراصير :نخلط كل المقادير بالماء ونعمل منها كرات صغيرة وتلصق الكرات في أنحاء متفرقة من المنزل وخصوصا في المطبخ والحمام على مفعولها لمدة شهر وتقضي على أي صراصير ممكن إنها تظهر في البيت.ويمكن استخدام النشادر لأنها تقضي على أي حشرات منزلية موجودة ؛ لأن مادة النشادر من أفضل المواد الطاردة للحشرات المنزلية.