تركيا تعلن اعتقال زعيم داعش الجديد



اعتقال زعيم داعش الجديد اعتقال زعيم داعش الجديد



أفاد مصدر تركي لـ"سكاي نيوز عربية"، الخميس، باعتقال القوات الأمنية التركية للزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي، أبو الحسن القرشي.



وقال المصدر الأمني إن السلطات التركية اعتقلت قبل أيام المدعو أبو الحسن القرشي، خلال عملية أمنية خاصة نفذها الأمن التركي في مدينة إسطنبول.



وذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعلن تفاصيل هذه العملية، مساء اليوم، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي المنعقد في أنقرة.

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كما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤولين قولهم إن زعيم تنظيم داعش الجديد قد ألقي عليه القبض في مدينة إسطنبول التركية.وذكر المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب والمخابرات اعتقلت "رجلا يَعتقدون أنه قاد التنظيم المتطرف، منذ مقتل قائده السابق في عملية أميركية في سوريا في فبراير الماضي".وكشف موقع "OdaTV" الإخباري التركي هوية المعتقل، قائلا إنه "أبو الحسن القرشي".هذا ولم تتمكن "بلومبيرغ" من التحقق من هوية الرجل المعتقل من قبل السلطات التركية.وجاء إعلان تعيين أبو الحسن الهاشمي القرشي في رسالة صوتية مسجلة نشرها التنظيم الإرهابي على الإنترنت، بعد أسابيع من مقتل أبي إبراهيم القرشي، الذي خلف أبا بكر البغدادي في 2019.