واتساب يصدر تحذيرا جديدا لملياري مستخدم..سارع بتشفير رسائلك..

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أصدر تطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp، تحذيرا جديدا لجميع المستخدمين بشأن التشفير، حيث يقوم عملاق التكنولوجيا بتذكير المستخدمين بخطورة الدردشات غير المشفرة.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "thesun" البريطانية، جاء تحذير تطبيق التراسل الشهير كخطوة جديدة لتذكير جميع مستخدميه حول العالم بأهمية ميزة التشفير القائمة عليها الخدمة، حيث يقدم واتساب خاصية التشفير وهى في الأساس نظام ترميز وفك تشفير لرسائلك المتبادلة على المنصة.



ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن التشفير يعني أن المرسلين والمستلمين فقط هم من يمكنهم قراءة الرسائل بالدردشات، ولا يمكن لأحد اعتراضها أثناء النقل، حتى شركة واتساب نفسها لا يمكنها قراءة رسائلك.

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وفي الوقت نفسه، أشار موقع "WABetaInfo"، إلى أن واتساب يعمل حاليا على تغيير جديد بالتطبيق، لإضافة تحذير جديد يذكر المستخدمين بأهمية التشفير، حيث يظهر تذييل جديد للتشفير من طرف إلى آخر أسفل تحديثات الحالة وسجل المكالمات وقائمة المحادثات وقائمة الأجهزة بالتطبيق.وعند النقر على رسالة واتساب الجديدة الخاصة بالتشفير، تظهر صفحة أخرى تهدف إلى إعلام الأشخاص بما تم تأمينه من خلال التشفير التام من طرف إلى طرف.وأوضح WABetaInfo، المتخصص في رصد مزايا واتساب، أنه سيتم طرح التذييل الجديد اليوم ويتم التخطيط لمزيد من عمليات التنشيط في التحديثات القليلة القادمة، وستظهر لك النافذة المنبثقة أن كل ما تقوم بإرساله باستخدام واتساب يتم تشفيره، ويتضمن ذلك الرسائل النصية والصوتية ومكالمات الفيديو والهاتف ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وموقعك وتحديثات الحالة.كيفية تشفير رسائل واتسابيمكنك العثور على صفحة التشفير الجديدة من واتساب، من خلال الانتقال إلى إعدادات settings بالتطبيق> ثم انقر على خيار الحساب Account> ثم الأمان Security.