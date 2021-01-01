ينطلق هاتف Moto E32s بمعالج Helio G37 وكاميرة ثلاثية

قدمت شركة موتورولا اليوم هاتف Moto E32s الذي يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، ومعالج Helio G37، وسعر 149 يورو.
يتميز هاتف Moto E32s بحجم شاشة 6.5 إنش، بجودة عرض HD Plus، أو دقة 720 في 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 90Hz، وتأتي كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.
وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، مع كاميرة بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وكاميرة بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!