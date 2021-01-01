ينطلق هاتف Moto E32s بمعالج Helio G37 وكاميرة ثلاثية



Moto E32s Moto E32s

قدمت شركة موتورولا اليوم هاتف Moto E32s الذي يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، ومعالج Helio G37، وسعر 149 يورو.



يتميز هاتف Moto E32s بحجم شاشة 6.5 إنش، بجودة عرض HD Plus، أو دقة 720 في 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 90Hz، وتأتي كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.



وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، مع كاميرة بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وكاميرة بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.

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كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G37 وذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت.ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الزر الرئيسي في الإطار الجانبي للهاتف، وللإتصال يدعم الهاتف Wi-Fi، وVoLTE، وتقنية البلوتوث 5.0، ويدعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما يأتي بأبعاد 163.95 في 74.94 في 8.49 مم، ووزن 185 جرام.ويتوفر Moto E32s بألوان الرمادي والفضي، على أن ينطلق للسوق الهندي بدءاً من 27 من مايو، بسعر 149 يورو.