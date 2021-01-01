تطلق شاومي إصدارات خاصة بمعالجات Ryzen من أجهزة RedmiBook Pro 2022



RedmiBook Pro 2022 RedmiBook Pro 2022

أعلنت العملاق الصيني شاومي عن إطلاق الإصدارات الخاصة من أجهزة RedmiBook Pro 2022 التي تأتي بمعالجات Ryzen وحجم 14 و15.6 إنش.



يضم RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen معالجات Ryzen 6600H، بعدد 6 من الأنوية و12-thread بدقة تصنيع 6 نانومتر بعملية تصنيع TSMC، كما يضم المعالج كرت الشاشة المدمج AMD 660M بقدرة 45W.



ويأتي RedmiBook Pro بحجم شاشة 15.6 إنش، ودقة عرض 3200 في 2000 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وتدرج لوني sRGB بنسبة 100%، أيضاً تدعم الشاشة سطوع 400 nit، مع ميزة التعتيم DC، ومستشعر إضاءة يعمل على ضبط السطوع بشكل تلقائي.

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كما يتميز الجهاز بتصميم من سبائك الألومنيوم بسماكة 14.9مم، ويضم بطارية بقدرة 72Wh تستمر بعمر شحن حتى 14 ساعة.وللإتصال يأتي جهاز RedmiBook Pro 15 بمنفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB-C 3.2 Gen 2، ومنفذ USB-A (3.2 Gen 1)، مع HDMI 2.0، ومدخل للسماعات.ويدعم الجهاز الإتصال بتقنية Wi-Fi 6 ax، ويضم فتحة لبطاقة ذاكرة SD، كما تتميز لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية.أيضاً ينطلق RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen بسعر يبدأ من 820 دولار، مع معالج 6600H، ذاكرة 16 وسعة 512 جيجا بايت.جهاز RedmiBook Pro 14 2022 Ryzenيأتي الجهاز بمعالج Ryzen 6600H أو 6800H، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما يضم ذاكرة LPDDR5 بسرعة 6400Mhz، وسعة تخزين PCIe 4.0، وكرت شاشة RNDA 2، مع بطارية بقدرة 56WHr لعمر شحن يصل إلى 10 ساعات.ويضم جهاز RedmiBook Pro 14 شاشة بججم 14 إنش تدعم تدرج لوني sRGB بنسبة 100%، وتدعم الشاشة تعتيم DC، ودقة عرض 2.5K، مع معدل تحديث 120Hz مع كرت شاشة 680M لدعم معدل 120 إطار لكل ثانية في العناوين الجديدة للألعاب.كما يتوفر RedmiBook Pro 14 2022 Ryzen للطلب المسبق في السوق الصيني بمعالج Ryzen 6600H وسعر 790 دولار.