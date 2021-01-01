هاتف القادم من سلسلة Black Shark يضم معالج Snapdragon 8+ Gen 1

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صورة الخبر: Black Shark
Black Shark

تستعد علامة Black Shark التجارية لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب لاحقاً هذا العام، ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن الإصدار المرتقب يأتي بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8+ Gen 1.

يدعم معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8+ Gen 1 عدد من الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية خلال الفترة القادمة، ولقد أكدت تسريبات جديدة نشرت عبر “Digital Chat Station” أن هاتف Black Shark سيكون من بين الإصدارات المرتقبة بمعالج كوالكوم.

ولقد أوضحت التسريبات بعض المواصفات المتوقعة في هاتف Black Shark المخصص للألعاب القادم، حيث يضم شاشة بجودة عرض FHD Plus، ورقاقة كوالكوم الجديدة.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4790 mAh بخلايا مزدوجة، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في الربع الثاني من 2022، أو في شهر يوليو.

المصدر: بوابه المتميز

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