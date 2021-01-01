صور مسربة تكشف عن Xiaomi 12S بعلامة Leica في وحدة الكاميرة



Xiaomi 12S Xiaomi 12S

رصدت أحدث الصور الحية لإصدار شاومي القادم Xiaomi 12S، وهو أول إصدارات العملاق الصيني التي تظهر بعلامة Leica التجارية في الكاميرة.



كانت شركة شاومي قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن شراكة جديدة تجمعها مع عملاق تصنيع الكاميرة Leica لتطوير إصدارات جديدة من الهواتف المميزة بتقنية Leica في إعدادات الكاميرة.



واليوم تظهر أول الصور الحية لأحد إصدارات شاومي التي تنطلق بتقنية Leica في الكاميرة، ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن ينطلق الهاتف رسمياً في شهر يوليو.

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من جانب أخر يظهر هاتف Xiaomi 12S في التسريبات بنموذج رقم 2206123SC، كما يأتي برقاقة كوالكوم الجديدة Snapdragon 8+ Gen 1.وتتميز الكاميرة الخلفية في هذا الإصدار بتصميم يحاكي Xiaomi 12 مع إختلاق ظهور علامة Leica في وحدة الكاميرة، ومن المتوقع أن تتضمن إعدادات الكاميرة في سلسلة Xiaomi 12S عدد من التحسينات عن الجيل السابق من السلسلة، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.