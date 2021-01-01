صور مسربة تكشف عن Xiaomi 12S بعلامة Leica في وحدة الكاميرة

رصدت أحدث الصور الحية لإصدار شاومي القادم Xiaomi 12S، وهو أول إصدارات العملاق الصيني التي تظهر بعلامة Leica التجارية في الكاميرة.
كانت شركة شاومي قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن شراكة جديدة تجمعها مع عملاق تصنيع الكاميرة Leica لتطوير إصدارات جديدة من الهواتف المميزة بتقنية Leica في إعدادات الكاميرة.
واليوم تظهر أول الصور الحية لأحد إصدارات شاومي التي تنطلق بتقنية Leica في الكاميرة، ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن ينطلق الهاتف رسمياً في شهر يوليو.
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