تظهر في أنظمة ويندوز ميزات قد تهم الكثيرين

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أعلنت شركة مايكروسوفت عن نيتها إدخال ميزات جديدة لجعل أنظمة Windows 11 أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.



وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن المبرمجين التابعين لها حاليا يعملون على ميزة جديدة ستساعد أصحاب الحواسب الجديدة التي تعمل بأنظمة Windows 11 على استعادة التطبيقات التي كانوا يستعملونها على حواسبهم القديمة سابقا.



وأشارت الشركة إلى أن أنظمة ويندوز لا تملك مثل هذه الميزة حاليا، ولاستعادة التطبيقات التي كان المستخدم يستعملها مع أجهزته القديمة ينبغي عليه الدخول متجر التطبيقات التابع لها وتحميل التطبيقات يدويا في جهازه الجديد.

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من جهته قال المدير العام لمتجر تطبيقاتMicrosoft Store الإلكتروني، جورجيو ساردو: " لتسهيل انتقال العملاء إلى أجهزة الكمبيوتر الجديدة بسرعة وسهولة سنختبر قريبا ميزة جديدة ستساعدهم تلقائيا على استعادة تطبيقاتهم المثبتة مسبقًا من Microsoft Store إلى جهاز Windows جديد".ومن ناحية أخرى قال رئيس قسم الأجهزة وأنظمة ويندوز في مايكروسوفت، بانوس باني: "إن شركته ستتيح للمطورين الخارجيين إمكانية الوصول إلى قسم Widgets في أنظمة Windows 11، ما سيسمح بتطوير اختصارات جديدة لواجهات تشغيل تلك الأنظمة التي ستلبي احتياجات وأذواق المستخدمين المختلفة، وستتاح للمستخدمين أيضا إمكانيات أكبر في التحكم بأشكال وألوان وخصائص الاختصارات التي يريدونها أن تظهر على أجهزتهم".