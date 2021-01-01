تظهر في أنظمة ويندوز ميزات قد تهم الكثيرين

أعلنت شركة مايكروسوفت عن نيتها إدخال ميزات جديدة لجعل أنظمة Windows 11 أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن المبرمجين التابعين لها حاليا يعملون على ميزة جديدة ستساعد أصحاب الحواسب الجديدة التي تعمل بأنظمة Windows 11 على استعادة التطبيقات التي كانوا يستعملونها على حواسبهم القديمة سابقا.
وأشارت الشركة إلى أن أنظمة ويندوز لا تملك مثل هذه الميزة حاليا، ولاستعادة التطبيقات التي كان المستخدم يستعملها مع أجهزته القديمة ينبغي عليه الدخول متجر التطبيقات التابع لها وتحميل التطبيقات يدويا في جهازه الجديد.
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