علماء يحذرون..اكتشاف بكتيريا لها "قدرات خارقة"..

اكتُشفت بكتيريا في القارة القطبية الجنوبية لها جينات تمنحها مقاومة طبيعية للمضادات الحيوية ومضادات الميكروبات ولديها القدرة على الانتشار خارج المناطق القطبية، حسبما قال علماء في تشيلي.
وقال أندريس ماركوليتا، الباحث بجامعة تشيلي الذي ترأس الدراسة، التي نشرتها مجلة علم البيئة الكلي في مارس، إن هذه "القدرات الخارقة" التي تتيح مقاومة الظروف القاسية موجودة في أجزاء متنقلة من الحمض النووي ويمكن أن تنتقل بسهولة إلى بكتيريا أخرى.
وأوضح ماركوليتا: "نعلم أن تربة شبة الجزيرة القطبية الجنوبية، وهي إحدى المناطق القطبية الأشد تضررا من ذوبان الجليد، بها مجموعة كبيرة متنوعة من البكتيريا.. وأن بعضها يمثل مصدرا محتملا لجينات ورثتها من الأجداد تمنح مقاومة للمضادات الحيوية".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!